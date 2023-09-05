海葵颱風重創屏東農產 900多公頃 農作損失高達1億多元

颱風海葵為屏東帶來強風豪雨，截至今午4點農作物災害速報資料顯示，農產受害面積達900多公頃，損失金額高達1億多元，以香蕉被害面積289公頃為大宗，其次為檸檬262.5公頃；縣長周春米表示，持續統計災損，農友可利用「農產業天然災害現地照相APP」上傳受災情形，會請求農業部列入天災全品項現金救助及低利貸款，全力協助受損農產業迅速復耕。

依縣府農作物災害速報資料顯示，截至今下午4點，農產受害面積達933.09公頃，損失金額高達1億2百萬多元，受損品項包含，香蕉、檸檬、木瓜、棗、紅龍果等，以香蕉被害面積289公頃最大，損失2千4百萬多元為次，其中高樹鄉受損面積達85公頃為大宗，而檸檬損失金額2千5百萬多元最高，被害面積262.5公頃為次，其中鹽埔鄉受損面積97.5公頃最為嚴重。

縣長周春米昨至屏北勘災表示，農作除當下受損，還有後續延遲性損害，屏東今年接連受颱風侵襲，1個半月期間遭遇風雨，又再曝曬受水傷，忽冷忽熱的氣候嚴重損害農作，將盡快統計災損，會請求農業部列入天災全品項現金救助及低利貸款，減輕農民經濟負擔，另農友可利用「農產業天然災害現地照相APP」上傳受災情形，以利彙整提報農業部辦理作物現金救助及低利貸款，協助受損農產業迅速復耕。

立委鍾佳濱今與農業部農糧署南區分署副署長黃怡仁、鹽埔鄉長呂家萱到鹽埔勘災。鍾佳濱指出，除爭取全品項天然災害現金救助，另籲農業部加強推動農業保險，強化農友財產保障，加速天災後農友獲得補償的速度，大幅避免農政單位的災損審查成本，保障農友的農作財產。