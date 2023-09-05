颱風樹斷壓垮屏東伯大尼之家網室 憨兒盼修復

屏東伯大尼之家受颱風海葵衝擊，園內約4層樓高、樹齡50年南方松不堪強風，從根部斷裂壓垮1座網室，摧毀孩子們歷經半年細心培育的百香果，颱風帶來的豪雨也讓果園內雜草蔓生成草原；伯大尼實務總督導李韻珊表示，有意願協助的民眾即日起自11月30日前，單筆捐款3000元以上就送1盒憨兒自製鳳梨酥，盼社會發揮善心協助園區災後重建。

屏東縣伯大尼之家創辦於1963年，現照顧120多名障礙兒，1998年擴建實習農場，設置簡易網室、園藝造景、花卉和有機蔬菜栽培等實習區，未料1座大網室旁的南方松不堪中颱海葵強風摧殘，4層樓高、樹齡50年的大樹從根部折斷，應聲倒下，壓毀要價40、50萬的網室。

孩子們今隨著督導李韻珊到網室查看災情，見細心培育的百香果遭毀，他們說，「剛剛開花，蜜蜂要授粉，長很大，現在沒辦法了」，希望趕快修復。督導李韻珊表示，孩子們在網室內工作十分快樂，義賣也能貼補開銷，「平時工作的地方不見了，不知道如何解決，孩子們也沒有辦法自己處理」。