屏東環盟自力救濟封路護陸蟹 彌補錯誤工法留下的生態傷痕

屏東環保聯盟對車城鄉濱海公路福安橋至龜山橋段受「路殺」威脅的陸蟹伸出援手，受颱風影響，本月1至3日的封路護蟹只有2日如期舉辦；自發前往的數十位大小朋友志工，分調查、引導、搶救、機動攝影組，共同合作記錄與協助後灣陸蟹的繁衍與受困現況，為政府當初未做嚴謹環境評估、切斷陸蟹棲地與海洋連結的錯誤工法彌補傷痕。

墾丁國家公園區內的陸蟹「路殺」受重視，但區外車城四重溪和保力溪出海口間的溼地，也是陸蟹重要棲息地，車城濱海景觀公路福安橋和龜山橋間的公路切割海岸與濕地，通車10年來，年年上演抱卵母蟹命喪馬路的慘劇，威脅當地陸蟹生存，屏東環保聯盟去年結合在地社區試辦夏季月圓夜封路護蟹，今年護蟹任務分工更細膩。

「大小志工的熱情投入，讓人感動又驕傲！」屏東環保聯盟監事朱玉璽說，活動當天的護蟹交管和導引，有墾丁國小師生、高雄3個家庭帶著南榮國中、莒光國小及新甲國小、蚵寮非營利幼兒園及立群幼兒園、大同高中師生、甚有台中來的志工，都能主動與來車乘客互動說明交管繞路原因，海生館多位實習生加入調查組協助調查與記錄，作為基礎調查的重要數據。

他說，當天大人帶孩子，老師帶學生、社會志工及退休朋友熱情參與環境關懷行動，這是台灣環境進步的指標；環境意識進步過程中，也對比出公部門在環境開發的貪婪，凸顯公部門無限開發思維造成的後遺症，橫越四重溪與保力溪生態豐富的濕地，當時若有嚴謹環境影響評估，設計時就不會讓兩座大橋和馬路阻隔濕地生物與海洋的連結，留下無法彌補的生態傷痕。