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恆春寵物梅花鹿上演走失記 墾管處：當寵物養合法但不建議

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣恆春鎮上月底發現一頭幼鹿，一度擔心是野外幼鹿迷路，不久有女子在網路發協尋文，警方通知失主領回。圖／警方提供
屏東縣恆春鎮上月底發現一頭幼鹿，一度擔心是野外幼鹿迷路，不久有女子在網路發協尋文，警方通知失主領回。圖／警方提供

在野外一度絕跡的梅花鹿，在墾丁國家公園野外復育29年來已繁衍到近2000隻，恆春鎮上月底發現一頭幼鹿，一度懷疑是野外幼鹿迷路，不久有女子在網路發協尋文，警方通知失主領回；墾管處說，梅花鹿萌樣外型被當家中寵物飼養，雖然法律定位是家畜，飼養合法，但鹿需要較大的活動空間，且有傳染病風險，不建議當家中寵物。

屏東恆春警分局仁壽派出所上月底接獲民眾報案，稱住家路邊發現1頭迷失的小鹿，警方到場見小鹿慌張失措，在馬路旁不停發抖，致電詢問恆春鎮「鹿境梅花鹿生態園區」，園方表示清點後未有小鹿失蹤，因擔心小鹿在外過夜會失溫，警方請「鹿境」工作人員幫忙帶回畜舍暫時收留，觀察走失的幼公鹿約3至4個月大。

不久有名住恆春鎮的女子在地方臉書社群發協尋文，表示家中飼養的小鹿掙脫繩索失蹤，警方隨即聯繫失主領回；女失主表示，因自己大意，未將小鹿繩索綁緊就外出，返家發現繩索鬆脫失蹤非常懊惱，感謝眾人協助找回，小鹿也無傷，因愛上梅花鹿的超萌模樣，月前向民間鹿場買幼鹿回家當寵物，很有療癒感。

墾管處保育研究課說，台灣梅花鹿非野生保育類動物，不受野生動物保育法保護，目前法律定位是家畜，個人向民間鹿場購買帶回當飼養未違法，鹿場則受畜牧法規範，需定期向主管機關回報健康狀況和做結核病檢測，開放休閒觀光要申請展演證，國家公園區內有「區內不得獵捕動物」規定；鹿是草食性動物，任何多汁飼料都可餵，但需要較大的活動空間且有結核病傳染病風險，不建議當家中寵物飼養。

屏東縣恆春鎮上月底發現一頭幼鹿，一度擔心是野外幼鹿迷路，不久有女子在網路發協尋文，警方通知失主領回。圖／警方提供
屏東縣恆春鎮上月底發現一頭幼鹿，一度擔心是野外幼鹿迷路，不久有女子在網路發協尋文，警方通知失主領回。圖／警方提供
屏東縣恆春鎮上月底發現一頭幼鹿，一度擔心是野外幼鹿迷路，不久有女子在網路發協尋文，警方通知失主領回。圖／警方提供
屏東縣恆春鎮上月底發現一頭幼鹿，一度擔心是野外幼鹿迷路，不久有女子在網路發協尋文，警方通知失主領回。圖／警方提供
屏東縣恆春鎮上月底發現一頭幼鹿，一度擔心是野外幼鹿迷路，不久有女子在網路發協尋文，警方通知失主領回。圖／警方提供
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