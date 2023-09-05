恆春寵物梅花鹿上演走失記 墾管處：當寵物養合法但不建議

在野外一度絕跡的梅花鹿，在墾丁國家公園野外復育29年來已繁衍到近2000隻，恆春鎮上月底發現一頭幼鹿，一度懷疑是野外幼鹿迷路，不久有女子在網路發協尋文，警方通知失主領回；墾管處說，梅花鹿萌樣外型被當家中寵物飼養，雖然法律定位是家畜，飼養合法，但鹿需要較大的活動空間，且有傳染病風險，不建議當家中寵物。

屏東恆春警分局仁壽派出所上月底接獲民眾報案，稱住家路邊發現1頭迷失的小鹿，警方到場見小鹿慌張失措，在馬路旁不停發抖，致電詢問恆春鎮「鹿境梅花鹿生態園區」，園方表示清點後未有小鹿失蹤，因擔心小鹿在外過夜會失溫，警方請「鹿境」工作人員幫忙帶回畜舍暫時收留，觀察走失的幼公鹿約3至4個月大。

不久有名住恆春鎮的女子在地方臉書社群發協尋文，表示家中飼養的小鹿掙脫繩索失蹤，警方隨即聯繫失主領回；女失主表示，因自己大意，未將小鹿繩索綁緊就外出，返家發現繩索鬆脫失蹤非常懊惱，感謝眾人協助找回，小鹿也無傷，因愛上梅花鹿的超萌模樣，月前向民間鹿場買幼鹿回家當寵物，很有療癒感。