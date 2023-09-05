澎湖腳踏車跳島遇颱風 東友扶輪社11「勇士」完成行程

台中市東友扶輪社友28人本月1日前往澎湖進行「腳踏車跳島之旅」，原本規畫3天行程，卻因為颱風攪局，有17人搶得機位提前返台，剩11人滯留澎湖仍堅持完成行程，延至今天才得以分乘不同班機返台。他們說，雖未得以提早返台，卻完成「買3送2」行程，有意外的收穫。

東友扶輪社自行車隊成立數年，與捷安特旅行社合作，舉辦過包括日月潭、台東、南橫和環島等多次自行車之旅，此次特別規畫前進澎湖進行3天兩夜的跳島行程。

社友們第一天抵達時，澎湖天氣良好，行程進行順利，但下午約4時過後即下起雨來，一行人淋雨返回飯店，隨即傳來海葵颱風因路徑改變來襲消息，且澎湖3、4日飛台灣班機都可能受影響。許多社友因考慮工作等因素，晚餐時即紛著手搶機位，隔天陸續經台北松山機場輾轉返回台中。

另亦有11人或搶不到班機，或志願留下而未返台，隔天仍按原規畫，由旅行程安排，最終順利完成跳島之旅，社友們高興的自封是11「勇士」。

社長廖紋志說，3日確定無法搭機返台後，大家並不慌張，抱著隨遇而安的心情由旅行社安排後續的行程和住宿。大夥兒4、5兩日在澎湖一早起來超慢跑、做操，還到市區吃知名小吃，晚間並看電影，3餐有人搶著作東，無意間多度了兩天假。

他說，與捷安特旅行社合作多次，和工作人員都成了朋友。澎湖之行雖遇颱風攪局，但增加的行程也有意外之喜，仍感滿意；社友們還有人提議下次可以安排一趟北彊之旅。