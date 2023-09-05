快訊

俄羅斯《芭比》非法熱映中！盜版文化變成另類反政府？

時刻勞動卻低薪無殼！「5數據」揭露工作窮忙的悲慘世界

台灣首間「寶可夢中心」就在信義區！徵才詳細地點曝 網傻眼薪水太慘

澎湖腳踏車跳島遇颱風 東友扶輪社11「勇士」完成行程

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市東友扶輪社友28人本月1日前往澎湖進行「腳踏車跳島之旅」。圖／東友扶輪社提供
台中市東友扶輪社友28人本月1日前往澎湖進行「腳踏車跳島之旅」。圖／東友扶輪社提供

台中市東友扶輪社友28人本月1日前往澎湖進行「腳踏車跳島之旅」，原本規畫3天行程，卻因為颱風攪局，有17人搶得機位提前返台，剩11人滯留澎湖仍堅持完成行程，延至今天才得以分乘不同班機返台。他們說，雖未得以提早返台，卻完成「買3送2」行程，有意外的收穫。

東友扶輪社自行車隊成立數年，與捷安特旅行社合作，舉辦過包括日月潭、台東、南橫和環島等多次自行車之旅，此次特別規畫前進澎湖進行3天兩夜的跳島行程。

社友們第一天抵達時，澎湖天氣良好，行程進行順利，但下午約4時過後即下起雨來，一行人淋雨返回飯店，隨即傳來海葵颱風因路徑改變來襲消息，且澎湖3、4日飛台灣班機都可能受影響。許多社友因考慮工作等因素，晚餐時即紛著手搶機位，隔天陸續經台北松山機場輾轉返回台中。

另亦有11人或搶不到班機，或志願留下而未返台，隔天仍按原規畫，由旅行程安排，最終順利完成跳島之旅，社友們高興的自封是11「勇士」。

社長廖紋志說，3日確定無法搭機返台後，大家並不慌張，抱著隨遇而安的心情由旅行社安排後續的行程和住宿。大夥兒4、5兩日在澎湖一早起來超慢跑、做操，還到市區吃知名小吃，晚間並看電影，3餐有人搶著作東，無意間多度了兩天假。

他說，與捷安特旅行社合作多次，和工作人員都成了朋友。澎湖之行雖遇颱風攪局，但增加的行程也有意外之喜，仍感滿意；社友們還有人提議下次可以安排一趟北彊之旅。

捷安特旅行社協理蔡嘉津說，原以為避開了上一個颱風，未料海葵因路徑突變來襲。他們第一步是先協助必須提前返台的團員找到機位，至於留下來的人的住宿費，除了保險理賠支付以外，不足之處由旅行社補足差額。多待的兩天裡，也提供團員們吃小吃和可遊玩去處，讓團員們能繼續安心度假，很高興最終安然度過颱風危機，大家都能平安返台。

台中市東友扶輪社友28人本月1日前往澎湖進行「腳踏車跳島之旅」。圖／東友扶輪社提供
台中市東友扶輪社友28人本月1日前往澎湖進行「腳踏車跳島之旅」。圖／東友扶輪社提供
台中市東友扶輪社友28人本月1日前往澎湖進行「腳踏車跳島之旅」。圖／東友扶輪社提供
台中市東友扶輪社友28人本月1日前往澎湖進行「腳踏車跳島之旅」。圖／東友扶輪社提供
台中市東友扶輪社友28人本月1日前往澎湖進行「腳踏車跳島之旅」。圖／東友扶輪社提供
台中市東友扶輪社友28人本月1日前往澎湖進行「腳踏車跳島之旅」。圖／東友扶輪社提供
台中市東友扶輪社友28人本月1日前往澎湖進行「腳踏車跳島之旅」。圖／東友扶輪社提供
台中市東友扶輪社友28人本月1日前往澎湖進行「腳踏車跳島之旅」。圖／東友扶輪社提供
雖有颱風，台中市東友扶輪社友仍在澎湖完成「腳踏車跳島之旅」。圖／東友扶輪社提供
雖有颱風，台中市東友扶輪社友仍在澎湖完成「腳踏車跳島之旅」。圖／東友扶輪社提供
台中市東友扶輪社友因颱風滯留澎湖，上午集合超慢跑。圖／東友扶輪社提供
台中市東友扶輪社友因颱風滯留澎湖，上午集合超慢跑。圖／東友扶輪社提供
雖有颱風，台中市東友扶輪社友仍在澎湖完成「腳踏車跳島之旅」。圖／東友扶輪社提供
雖有颱風，台中市東友扶輪社友仍在澎湖完成「腳踏車跳島之旅」。圖／東友扶輪社提供

海葵颱風 澎湖 旅行社

延伸閱讀

海葵解除陸警！吳德榮：今起大氣不穩定 鴛鴦颱風將生成不侵台

海葵夜奔金門 留下水氣中部以北今午後掀豪大雨

海葵颱風影響 台鐵周二列車行駛狀況出爐

海葵颱風釀全台農損2億5千多萬 國內線澎湖航班明復航

相關新聞

高雄校園藝術體驗計畫 報名熱烈

高雄市文化局112學年度推出「高雄市校園藝術to go體驗計畫」，規畫多條一日藝文主題遊程，8月中旬開放報名，不到3周逾...

澎湖腳踏車跳島遇颱風 東友扶輪社11「勇士」完成行程

台中市東友扶輪社友28人本月1日前往澎湖進行「腳踏車跳島之旅」，原本規畫3天行程，卻因為颱風攪局，有17人搶得機位提前返...

小琉球高地公園開發案 島民抗議

屏東小琉球近年迎來百萬遊客登島，也面臨生態保育與觀光發展衝突，縣府規畫在小琉球最高點「八七高地」打造生態休憩公園，說明會...

7級風暴侵襲率降至4% 嘉義縣9月5日正常上班上課

嘉義縣長翁章梁今晚坐鎮災害應變中心，依據中央氣象局預報資訊宣布，嘉義縣9月5日未達停班停課標準，明天需正常上班及正常上課...

金門一級開設全力防海葵 明日正常上班上課

金門受海葵颱風影響，颱風災害應變中心今持續一級開設，截至晚間仍有多件災情未處理，並新增停電344戶，台電力拚今晚全數復電...

停班停課卻不見狂風暴風 屏南居民樂：爽賺1天颱風假

因應秋葵颱風，屏東縣今天停班停課，根據氣象局觀測，屏東今天的雨量集中在山區，屏南地區平地上午8時過後雨勢減緩，東港、新園...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦