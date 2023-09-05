小琉球高地公園開發案 島民抗議

屏東小琉球近年迎來百萬遊客登島，也面臨生態保育與觀光發展衝突，縣府規畫在小琉球最高點「八七高地」打造生態休憩公園，說明會尚未召開，網路社群已掀起反對聲浪，發起「還地於島」退回規畫案、回復保護區連署，鄉長、民代都表態支持；縣府強調尊重民意，不會強勢開發。

縣府交旅處表示，規畫案源起地方反映小琉球沒有公園，建議打造生態休憩公園，3年前選在最高點「八七高地」8.74公頃國有地，委託顧問公司規畫開發「海上高地公園」，該處地貌較荒野、林相稀疏，主要整理雜木叢林、軍事坑道環境，保留自然樣貌。

地方日前得知「海上高地公園」規畫後，掀起反彈聲浪，憂心「過度開發」讓小琉球失去原有風貌，並指山林砍伐影響水土保持，產生沖積物可能迫害垂危的珊瑚、潮間帶生態。

也有人指公園開發處是灰面鷲、赤腹鷹過境遷徙路徑，開發後恐怕會影響生態，反而得不償失。

縣議員王薇茗說，該處為琉球最高點，鄉親無意全面人工化開墾，也憂心開發後影響水土保持，已在議會提案反對開發；琉球鄉長陳在國前天也在臉書表達支持退回規畫案、回復保護區立場，強調力挺鄉親。

交旅處說明，該案朝低度規畫、保留現況林相地貌，塑造具生態體驗與探索活動新地標，曾向鄉公所說明，並非「黑箱作業」，原定今天召開說明會因颱風延後，不會強勢開發。