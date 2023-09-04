7級風暴侵襲率降至4% 嘉義縣9月5日正常上班上課
嘉義縣長翁章梁今晚坐鎮災害應變中心，依據中央氣象局預報資訊宣布，嘉義縣9月5日未達停班停課標準，明天需正常上班及正常上課。根據氣象局資料預測，海葵颱風中心目前位於澎湖西南方50公里處，嘉義縣今晚8點後受7級風暴風圈侵襲機率為4%。
災害應變中心指出，海葵颱風中心目前位於澎湖西南方50公里處，颱風強度持續減弱中，暴風圈範仍壟罩雲林以南至高雄的部分陸地，受外圍環流影響，未來幾日仍可能發生局部大雨，山區居民須嚴防落石、溪水暴漲與土石流，沿海居民仍須預防淹水。
翁章梁指出，海葵颱風路徑詭譎，在颱風來臨前就已指示各局處做好準備，包括將部分山區居民預防性撤離；低窪地區部屬水利措施以防淹水，所幸未傳出嚴重災情，僅有幾處路樹倒塌。未來幾天仍會受外圍環流影響，呼籲鄉親保持警戒，一起做好防豪雨準備。
翁章梁也說，目前登革熱疫情仍在警戒中，待颱風完全離去後，民眾務必檢查家中室內外積水情形，落實「巡倒清刷」口訣，降低病蟲蚊孳生的可能。
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