金門一級開設全力防海葵 明日正常上班上課

金門受海葵颱風影響，颱風災害應變中心今持續一級開設，截至晚間仍有多件災情未處理，並新增停電344戶，台電力拚今晚全數復電。另依中央氣象局資訊，縣府宣布明天正常上班上課。

金門颱風災害應變中心昨起一級開設，由災害防救業務相關單位進駐應變，縣長陳福海今率各局處主官至應變中心主持工作會報，聽取消防、民政、建設、銘傳大學等26餘單位防災工作報告，同時與各鄉鎮長召開視訊會議。

陳福海表示，雖然海葵颱風強度已減弱為輕度颱風，且暴風圈略為縮小，但整體影響金門時間延長，仍需務實加強防颱整備措施。消防局指出，有過去杜蘇芮颱風經驗，決議落實預防性規畫道路搶通優先順序、各鄉鎮公所加強應變中心輪值機制、建設處針對重要道路有安全之虞廣告物及招牌做處理、畫定公告管制區、金門國家公園管理處協助發布管制訊息等。

金門縣災害應變中心報告，截至今晚6時止，應變中心總計受理災情37件，包含路樹災情5件、招牌災情0件、道路災情1件、積淹水21件、建物毀損1件、民生設施災情9件、火災0件、其他災情0件，已處理完成災情10件，處理中災情1件，未處理災情26件。

中心提到，目前並沒有人因為颱風而傷亡，也無疏散撤離，另外針對慈湖農莊防汛工作，陳福海已到現場勘查水情，農莊各住戶也擺放沙包，鄉長已結合社區志工逐戶宣導撤離訊息，並已請古寧總幹事李俊龍率社區預防性開設收容所。

台電金門區營業處指出，海葵侵襲下，金門累計約1032戶停電，其中688戶已在上午5時前復電，為避免颱風帶來致災性停電，今日派員加強巡視維護線路，主要的停電事故為樹竹引發零星線路斷線及電桿傾斜等，經戮力搶修下，均能在最快速度搶修復電。截至今日下午6時止，新增停電344戶，台電金門區營業處已立即派員勘查及搶修，力拼今日全數復電。