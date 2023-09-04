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為防土石流風險 高雄六龜等4行政區明停班停課

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市長陳其邁今午勘查六龜寶來地區，晚間宣布4行政區停班停課。記者王昭月／攝影
高市長陳其邁今午勘查六龜寶來地區，晚間宣布4行政區停班停課。記者王昭月／攝影

高雄市政府根據中央氣象局及水土保持署預報資料，評估明天高雄市雨量、陣風未達停班停課標準，但六龜區、茂林區、桃源區及那瑪夏區等山區仍有土石流發生風險，為維護山區民眾安全及準備各項應變作為，今晚宣布六龜區、茂林區、桃源區、那瑪夏區等4個行政區明天停班停課，其餘地區照常上班、照常上課。

海葵颱風過境，高雄今天雨勢下下停停，市長陳其邁今午前往六龜區視察土石流潛勢區域及易坍方地區，實質了解保全對象是不是要擴大，及易坍方地區如何整治，避免造成大規模坍方，影響到寶來地區的安全。

陳其邁指出，上次八八風災以及上次豪大雨時，六龜寶來一帶都有些土石坍塌現象，這些滑動崩塌其實會造成整個荖濃溪的水路受阻，溢流到寶來的市區，而造成致災的風險，所以需加速改善。這部分市府會跟經濟部水利署及立委邱議瑩委共同爭取預算，加速整治。

六龜 停班停課 海葵颱風

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