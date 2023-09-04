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屏東泰武鄉未滿月新生兒隨母撤離 截至今13鄉撤離逾千人

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
因應海葵颱風來襲，屏東累計至今上午11點，平安撤離1198人、收容安置367人；縣長周春米今至泰武鄉吾拉魯滋部落的收容安置中心，關心撤離的族人，感謝他們的配合，讓災防工作順利執行。圖／屏東縣政府提供
因應海葵颱風來襲，屏東累計至今上午11點，平安撤離1198人、收容安置367人；縣長周春米今至泰武鄉吾拉魯滋部落的收容安置中心，關心撤離的族人，感謝他們的配合，讓災防工作順利執行。圖／屏東縣政府提供

因應海葵颱風來襲，屏東自2日晚間起，陸續預防性撤離原鄉易發生土石流地區、低窪地區、獨居長輩及弱勢民眾，累計至今上午11點，平安撤離1198人、收容安置367人；縣長周春米今至泰武鄉吾拉魯滋部落的收容安置中心，關心撤離的族人，感謝他們的配合，讓災防工作順利執行。

縣府指出，泰武鄉共撤離383人，除部分依親外，有128人收容安置在吾拉魯滋部落活動中心，其中有行動不便的vuvu，也有剛出生還不到滿月的新生兒在母親懷裡一同撤離。

周春米表示，感謝族人的配合，從舒適的家裡撤離的安置中心，忍受不便，讓災防工作能夠順利執行，特別一鞠躬表達深深的謝意，也謝謝鄉公所、村長、縣府團隊和國軍弟兄的幫忙，共同守護大家的安全。

她說，屏東預計下午脫離海葵颱風暴風圈，但山區雨量仍大，且連日豪雨，山區土石容易鬆動，待颱風過後會與族人們和鄉公所討論，確認安全無虞後再返家，讓民眾能安全地回到溫暖的家。

因應海葵颱風來襲，屏東累計至今上午11點，平安撤離1198人、收容安置367人；縣長周春米今至泰武鄉吾拉魯滋部落的收容安置中心，關心撤離的族人，感謝他們的配合，讓災防工作順利執行。圖／屏東縣政府提供
因應海葵颱風來襲，屏東累計至今上午11點，平安撤離1198人、收容安置367人；縣長周春米今至泰武鄉吾拉魯滋部落的收容安置中心，關心撤離的族人，感謝他們的配合，讓災防工作順利執行。圖／屏東縣政府提供

海葵颱風 屏東

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