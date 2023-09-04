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高市清潔隊災後速動員 清理環境防堵登革熱病媒蚊

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（中）與環保局長張瑞琿（右前），視察楠梓區清豐路斷枝落葉清掃作業。圖／高雄市環保局提供
高雄市長陳其邁（中）與環保局長張瑞琿（右前），視察楠梓區清豐路斷枝落葉清掃作業。圖／高雄市環保局提供

海葵颱風昨晚風強雨大狂掃高雄，市區道路多處積水、路樹斷枝、傾倒。環保局從昨晚緊急加派人力，查看積淹水路段洩水孔落葉雜物阻塞情形，移置道路傾倒路樹與障礙雜物；今天再增派人力，趁風雨空檔全力動員先行復原環境，出動各式垃圾車、回收車、掃街車、抓斗車與溝泥車，清理雜物、垃圾量超過40噸。

高雄市長陳其邁與環保局長張瑞琿，今日到楠梓區楠梓路與清豐路口、外環西路及鼓山區中華一路等地視察，關心市區道路環境復原狀況，並慰問、提醒辛勞的清潔隊員注意自身安全。

環保局表示，目前本土登革熱疫情仍未緩解，雨後48小時為防止豪大雨後居家或戶外積水容器孳生病媒蚊，請市民朋友務必針對住家內、外環境進行檢查，配合室內及室外周遭的「巡、倒、清、刷」，徹底清除積水容器或低窪積水處等孳生源。

環保局持續針對病媒蚊監測指數較高的區域，進行水、熱噴的化學噴藥消毒防治工作，加強環境清潔、清除工作，才能有效防制病媒蚊孳生，降低病媒蚊密度。

高雄市長陳其邁慰勞清潔隊員辛勞。圖／高雄市環保局提供
高雄市長陳其邁慰勞清潔隊員辛勞。圖／高雄市環保局提供

病媒蚊 海葵颱風 路樹

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