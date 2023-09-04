直擊！海葵過境高雄掃倒綠廊道近半路樹 多棵連根拔起
颱風海葵昨入夜後侵襲高雄，在狂風驟雨下，高雄約有200棵路樹遭摧殘倒下，記者直擊位於高雄美術館及內惟藝術中心周圍的綠廊道，幾乎有一半路樹被吹垮，多棵甚至連根拔起，還有機車被砸中埋在路樹底下看不到車身，大型路樹甚至占據右側路面，過往汽機車得繞道通行。
高雄內惟車站、美術館及內惟藝術中心沿線建設綠廊道，平常是附近住戶民眾運動休憩去處，昨海葵颱風來襲，強風肆虐夾帶豪大雨，讓綠廊道的路樹不敵將近10級至11級強風的吹襲，多棵路樹應聲倒下。
記者今天上午直擊內惟車站入口處兩棵路樹倒下，美術館及內惟藝術中心左右綠廊道沿線也有多棵路樹斷裂，甚至有大樹連根被拔起，橫躺在草地上，留下一個大樹洞；另有路樹倒下壓住原本停在馬路旁的機車，橫梗在路面，得繞道對向通行，但現場卻無三角錐警示。
由於傾倒路樹太多，包商和環保局清潔人員忙鋸樹，鋸斷的樹只留下一棵棵被斷頭的樹根，樹景淒涼。
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