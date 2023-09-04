明霸克露橋鋼便橋挺過海葵 中午起開放部分車種通行

明霸克露橋鋼便橋道路昨天下午5時起預警性封閉，公路總局甲仙工務段今天表示，颱風海葵造成土石泥流，經檢視路況與鋼便橋結構尚屬安全，中午起開放部分車種通行。

甲仙工務段今天透過新聞稿指出，颱風造成上游玉穗溪再爆發土石泥流，已將清淤完成的沉砂池填滿；今早檢視後河床土石再淤積高約1公尺。

但為儘早回應復興里、拉芙蘭里及梅山里民眾對外交通需求，甲仙工務段一早進場檢視路段狀況，經評估，鋼便橋結構尚屬安全，但因尚未完全修復，中午12時起開放，並依原管制方式限制車種通行。

明霸克露橋鋼便橋道路恢復為每日上午6時至下午7時，每整點放行10分鐘，下午7時至隔天上午6時封閉管制通行；可通行車種為5噸以下貨車、9人座以下客車，以及大型重型機車及機車。

甲仙工務段說明，河床涵管便道仍持續加緊施工搶修中，等到涵管便道搶通完成後，將改線至河床便道供車輛通行，以利後續進場修復鋼便橋全部作業，預計30日完工。