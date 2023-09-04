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小琉球航線因颱風停航5天半 民宿業者苦笑無薪假放到爽

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東小琉球航線因颱風的風浪影響仍在，各家業者今天宣布周二停航，周三恢復正常，開學7天以來，共停駛了5天半。圖／業者提供
屏東小琉球航線因颱風的風浪影響仍在，各家業者今天宣布周二停航，周三恢復正常，開學7天以來，共停駛了5天半。圖／業者提供

屏東小琉球航線從8月底起不斷受颱風影響，自8月30日開學日中午開出最後1班船後，除了上周六正常行駛外，本周日起再次停航，因颱風的風浪影響仍在，各家業者今天宣布周二停航，開學7天以來，共停駛了5天半，島上民宿跟著退延訂，業者無奈笑說，「無薪假」直接放到爽，上班和學生通勤族則以寄宿東港親友家因應。

海葵颱風二進二出台灣西南海域，為高雄、屏東帶來了強風驟雨，因颱風外圍環流正好將海浪從西南方帶上台灣海峽，東琉航線海域風大浪高，航線4家民營交通輪業者今天上午宣布明天5日仍不會開航，後天6日應會回復正常航班，但這次的颱風動向怪異，仍要視氣象預報狀況而定。

小琉球航線有「鹽琉線」的大福航運及「東琉線」的藍白、泰富及聯營處公司；航運業者說，「穿心颱」很少見，外圍環流帶來「西南湧」長浪，對東琉線、鹽琉線都會造成影響，因此明天仍宣布停航，周三如果影響減弱，將恢復開航，回復鄉親的通勤航班，也讓遊客能登島。

小琉球林姓民宿業者說，一旦航運公司公告停航，預訂的都可延退訂，不用扣訂金，上月底到本月初共停航5天半，民宿業者等於放一周的「無薪假」，加上之前襲台的卡努颱風停航4天，已放了至少5天的「無薪假」，今年夏天災情不輕。就讀東港海事的李姓通勤學生說，沒有宣布停班停班的停航時段，就要寄宿東港鎮區親友家，還是不方便卻也無奈。

小琉球 民宿 無薪假

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