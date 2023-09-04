小琉球高地公園開發案惹怒島民 鄉長議員也挺「還地於島」連署

屏東小琉球近年迎來百萬遊客登島，也面臨生態保育與觀光發展拉扯議題；縣府規畫在小琉球最高點「八七高地」打造生態休憩公園，說明會還未召開，已在網路社群掀起一波波反對聲浪，憂心過度開發、破壞龍脈，還發起「還地於島」退回規畫案、回復保護區連署，當地縣議員王薇茗和鄉長陳國在也表態反對；縣府強調民意是政策是否續行的依據，不會強勢開發。

縣府交通旅遊處說，該規畫案源起是居反映小琉球沒有一座公園，建議規畫打造生態休憩公園，並創造有別於海洋的休岸遊憩功能據了解，在小琉球推動「生態休閒學習島」的架構下，3年前選在最高點「八七高地」（龜仔路山）8.74公頃的國有地，委託顧問公司規畫開發「海上高地公園」，目前地貌較為荒野、林相稀疏，居民很少進入，主要目的是整理當地雜木叢林、軍事坑道環境，基本上保留自然樣貌。

對於外界疑慮，交旅處說，該案朝低度規畫保留現況林相地貌方式塑造具生態體驗與探索活動的新地標，為因應低密度開發，建置戶外探索公園、森林劇場、天文台、觀景平台、水上教堂，導入環境教育、戶外探索、天文夜觀及藝文展覽等用途，形塑符合低碳島概念遊憩場域，將人潮自海域分流至陸域；地方說明會因疫情延後，也曾向鄉公所說明，並非「黑箱作業」，原定5日召開因颱風延後，不會強勢開發。

說明會消息傳出後在小琉球掀起一波波反彈聲浪，主要是憂心「過度開發」的讓小琉球失去原有的風貌，有人指山林砍伐將影響水土保持，產生的沖積物也會迫害到已垂危的珊瑚、潮間帶生態；有人指它是灰面鷲、赤腹鷹的過境遷徙路徑，開發後影響生態；有人指它是碧雲寺、三隆宮的地理命脈，開發會毀龍脈；有人在網路發起退回規畫案、回復保護區連署。