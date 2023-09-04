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高市文化藝術體驗遊程9月起跑 學生走出校園一日藝文遊

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
表演藝術跟我來找樂去路線，學童與音樂會演出人員互動。圖／高雄市文化局提供
表演藝術跟我來找樂去路線，學童與音樂會演出人員互動。圖／高雄市文化局提供

高雄市文化局112學年度推出「高雄市校園藝術to go體驗計畫」，規畫多條一日藝文主題遊程，8月中旬開放報名，不到三周就有超過60所學校報名參加，反應熱烈。9月開學校園藝術to go首發車起跑，讓高中職、國中小學生感受有別於校園內的藝術教育學習方式。

文化局長王文翠表示，高雄擁有豐富多元藝文場館，可作為學校戶外教學首選，文化局112學年度推出三大藝文遊程、7條路線，鼓勵老師帶領學生走出學校，走進演藝廳、美術館、博物館、歷史現場等文化場域，透過實地接觸觀賞藝術展覽、認識在地文化、欣賞樂團演出、客製化導覽及手作等體驗活動，培育藝文欣賞人口，建立文化自信。

三大藝文主題遊程，包括表演藝術、視覺藝術與歷史文化主題。「表演藝術」遊程帶領學子走進表演廳堂聆賞音樂會，欣賞高雄市交響樂團、高雄市國樂團搭配在地劇團演出。交響樂團音樂會取材東方文學經典《西遊記》角色及冒險歷程，配合戲劇演出，呈現文學交響樂的跨界；國樂團音樂會以「我們只有一個地球」為發想，中西樂結合戲劇肢體表演，帶領學童樂在看戲。

「視覺藝術」遊程串聯高美館、兒童美術館、內惟藝術中心、電影館VR體感劇院及衛武營國家藝術文化中心等，邀學生欣賞國內外藝術家創作，透過導覽員生動講解、專屬的手作體驗及VR電影的視聽饗宴等，沉浸在藝術世界。

「歷史文化」遊程則走進歷史文化場域，在高史博聆賞高雄開港百年璀璨故事，在哈瑪星台灣鐵道館欣賞目前亞洲最大的HO軌立體模型，HO（1：87）規鐵道場景、軌道與火車模型，劇場聲光展演台灣鐵道百年文明發展軌跡，回顧台灣從日本時代迄今，鐵道沿線各個地方的人與事。

文化局表示，「高雄市校園藝術to go體驗計畫」活動從今年9月至明年4月，以偏遠與非山非市的學校優先。申請須知及路線可上高雄市文化局官網https://www.khcc.gov.tw/查詢。

表演藝術跟我來找樂去路線，學童與音樂會演出人員互動。圖／高雄市文化局提供
表演藝術跟我來找樂去路線，學童與音樂會演出人員互動。圖／高雄市文化局提供
歷史文化主題路線，安排學童參觀哈瑪星台灣鐵道館模型展區。圖／高雄市文化局提供
歷史文化主題路線，安排學童參觀哈瑪星台灣鐵道館模型展區。圖／高雄市文化局提供
視覺藝術主題路線，學生近距離觀賞藝術作品展覽。圖／高雄市文化局提供
視覺藝術主題路線，學生近距離觀賞藝術作品展覽。圖／高雄市文化局提供

交響樂團 高雄市 文化局

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