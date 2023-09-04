海葵橫掃 高雄桃源區1天累積雨量高達381毫米！

海葵颱風昨午自台東登陸，晚間8點自高雄梓官出海，今天凌晨上演「回馬槍」二次從高雄沿海再登陸，變化莫測，挾帶雨勢也驚人，高雄桃源區24小時累積雨量達381毫米，前鎮、苓雅等5行政區一天下來累積雨量也破200毫米，由於雨水宣洩不及，造成市區多處積淹水。

海葵颱風路徑怪異，欲走還留，昨晚8點自高雄梓官出海後，仍在高雄沿海龜速慢行，根據高雄氣象站發布的豪雨資訊，高雄桃源區24小時累積雨量，即高達381毫米，另24小時累積雨量達200毫米以上地區，前鎮區下了231.5毫米，苓雅區218毫米，新興區211.5毫米，大寮及鳳山也都破了200毫米。

中央氣象局最近資料顯示，海葵颱風已由中颱降至輕颱，目前位置在台南西北西方約 30公里之處，近中心最大風速每秒 30公尺，相當於11級風，瞬閒最大陣風每秒 38公尺，相當於13級風，目前以每小時11公里速度，向西轉西北西進行，預測明天5點位置在澎湖的西方約 160公里處。

最新氣象資料也顯示，海葵颱風過去3小時在高雄及台南沿海附近滯留打轉，但受地形影響，強度已減弱，暴風圈略縮小，不過花蓮、台東、台中以南陸地及澎湖仍籠罩在暴風圈中。

面對海葵來襲，高雄市今天仍繼續停班停課，各百貨公司為顧及員工及顧客安全 ，也相繼調整營業時間，SOGO 高雄店繼3日休館後，今天繼續休館。漢神百貨、漢神巨蛋購物廣場今天下午1點前暫停營業，將視風雨更新營業時間。