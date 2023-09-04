挑戰里長8連霸失利 輸在籤運差

高雄市三民區灣愛里去年大選2名里長候選人戰成平手，經抽籤由邱清勳當選，爭取8連霸失利的民進黨籍候選人李永貴落敗，李主張有3張票有爭議，認為投給邱2張票染有指印應為「無效」，對邱提當選無效之訴，一、二審法院審理後，認為2張投給邱的選票為指印汙染，屬有效票，判李敗訴確定。

尋求8連霸的李永貴去年大選與邱清勳都獲得714票，依選罷法規定，「票數相同時，以抽籤決定之」，經高雄市選委會抽籤，由邱清勳「中籤」當選灣愛里長；李事後主張有爭議選票，向法院聲請驗票發現2張選票爭議，認為影響選舉結果。

邱清勳反駁，爭議選票1雖為無效票，但爭議選票2仍應計為有效票，且另一投開票所其中1張無效票，應計為他的有效票，實際得票數仍為714票。

高雄地院審理時，院方針對3張爭議選票勘驗，其中爭議選票1有重複圈選的狀況，依選罷法規定計為無效票。

至於爭議選票2、3，雖選票上方按有指紋，但法官根據指紋印痕、形狀不規則、位置等跡象判斷，認定2張選票指印都是非故意造成，邱獲得選票為714票。

高雄地院法官綜合選票跡證，認定爭議選票2、爭議選票3都屬於邱清勳所得的「有效票」並無當選票數不實足以影響選舉結果的情況，判李永貴敗訴。李不服上訴，但高雄高分院認為，印痕非故意留下指印，判李永貴敗訴確定。