颱風樹倒殷鑑不遠 高雄議員籲清查「尿布樹」

杜蘇芮颱風上月來襲造成高雄市約900株路樹傾倒，並爆發「尿布樹」問題，面對海葵颱風來勢洶洶，議員認為路樹防颱須加強，之前尿布樹應非個案，但市府至今未回報相關數據，質疑市府超前部署能力；市府表示，尿布樹問題已改進、懲處，面對颱風除預防性修剪、支架固定，也調派270名支援人力因應路樹移除準備，針對輕軌大順路沿線191株雨豆樹，捷運局已加強防颱支撐，做好緊急應變。

海葵颱風來襲前，高雄市副市長林欽榮昨上午視察輕軌龍華橋新橋台鋼結構橋梁吊裝工程，及雨豆樹加固保護作業，提醒團隊務須特別加強輕軌沿線191株雨豆樹加固，施工團隊除採綑綁繩索牽引拉固，並以鋼構件加強支撐，土壤裸露部分加蓋帆布避免雨水沖刷流失，另市府工務局公園處也加強路樹巡查、加強支撐。

工務局公園處主任祕書李政穎表示，上次颱風後鼓山區哨船街19株路樹傾倒，經清查都是同一承包商種植時便宜行事，未徹底清除包覆樹根不織布，已違反契約規定，市府除開罰並懲處失職人員，每株再罰植栽費用3倍價金，其他未發現類似狀況，相關資訊近日將函文議員說明。

李政穎說明，面對中颱海葵來襲，公園處已分工巡檢各地路樹現況，加強路樹修剪、喬木支架架設，另考量上次颱風造成部分路樹傾倒，市府及協力廠商共270名人力待命，若有路樹傾倒影響交通，立即派員移除、恢復路況，之後再裁鋸處置。

市議員陳美雅指出，哨船街路樹植株今年上半年才補植，市府是否依法驗收，相關報告、數據市府尚未提供，她懷疑真的只是個案，還是有其他尿布樹仍包在土裡，只是尚未被發現，市府不可輕忽，因為颱風很可能會吹出真相、吹出更多問題。

「高雄市真的已超前部署？」陳美雅也提醒，行政院長陳建仁日前說高雄市超前部署，但上次路樹倒這麼多，真的超前部署嗎？除了路樹，水溝清淤、滯洪池、抽水機都要準備好，才能守護市民生命財產安全。