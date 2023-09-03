颱風海葵夾帶強風暴雨致屏東高樹民宅淹水 村民：可以游泳了

海葵颱風侵台夾帶豪雨，依據中央氣象局資料，屏東縣高樹鄉今晚7點到8點時雨量達58.5毫米，溫姓廣福村民外出驚見住家周圍嚴重積水，已無法看清路面，她的友人苦中作樂跑進一旁舊式三合院前庭積水內游泳，該村民將過程拍下驚呼，「太誇張！」

屏東傍晚後風雨變大，縣府宣布明天停止上班上課，提醒縣民務必注意強風、嚴防豪雨，沿海低窪地區留意積淹水，應落實防颱準備，沒必要不出門，如遇緊急情形，請打119通報。而依照中央氣象局整點小時資料顯示，高樹鄉自晚上6點開始降下大雨，截至8點累積雨量達218.5毫米。