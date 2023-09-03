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颱風海葵夾帶強風暴雨致屏東高樹民宅淹水 村民：可以游泳了

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
颱風海葵夾帶強風暴雨造成屏東縣高樹鄉廣福村一處民宅周遭嚴重積淹水，村民的友人苦中作樂跑進一旁舊式三合院前庭積水內游泳，該村民將過程拍下驚呼，「太誇張」。圖／屏東小鎮資訊提供
颱風海葵夾帶強風暴雨造成屏東縣高樹鄉廣福村一處民宅周遭嚴重積淹水，村民的友人苦中作樂跑進一旁舊式三合院前庭積水內游泳，該村民將過程拍下驚呼，「太誇張」。圖／屏東小鎮資訊提供

海葵颱風侵台夾帶豪雨，依據中央氣象局資料，屏東縣高樹鄉今晚7點到8點時雨量達58.5毫米，溫姓廣福村民外出驚見住家周圍嚴重積水，已無法看清路面，她的友人苦中作樂跑進一旁舊式三合院前庭積水內游泳，該村民將過程拍下驚呼，「太誇張！」

屏東傍晚後風雨變大，縣府宣布明天停止上班上課，提醒縣民務必注意強風、嚴防豪雨，沿海低窪地區留意積淹水，應落實防颱準備，沒必要不出門，如遇緊急情形，請打119通報。而依照中央氣象局整點小時資料顯示，高樹鄉自晚上6點開始降下大雨，截至8點累積雨量達218.5毫米。

溫姓廣福村民在今晚大雨時刻外出查看，發現住家周圍淹水，村民拿出手機拍下積淹水狀況。她說，馬路都淹水，已經無法看清路面，自嘲「舊家前庭已經可以游泳，太誇張」，若持續大雨將淹到半個輪胎高。

颱風海葵夾帶強風暴雨造成屏東縣高樹鄉廣福村一處民宅周遭嚴重積淹水。圖／屏東小鎮資訊提供
颱風海葵夾帶強風暴雨造成屏東縣高樹鄉廣福村一處民宅周遭嚴重積淹水。圖／屏東小鎮資訊提供
颱風海葵夾帶強風暴雨造成屏東縣高樹鄉廣福村一處民宅周遭嚴重積淹水，已無法看清路面。圖／屏東小鎮資訊提供
颱風海葵夾帶強風暴雨造成屏東縣高樹鄉廣福村一處民宅周遭嚴重積淹水，已無法看清路面。圖／屏東小鎮資訊提供

淹水 屏東縣 海葵颱風

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