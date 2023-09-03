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颱風海葵來襲小琉球船班停航 海巡派艇馳援骨折婦

中央社／ 屏東縣3日電

受颱風海葵影響，往返屏東離島小琉球船班因浪大全部停航，今天島上1名老婦因骨折需後送至本島就醫，高雄海巡隊即刻出動巡防艇，接駁老婦至東港輔英醫院救治。

颱風海葵來襲，營運往返東港、小琉球間的泰富航運、藍白航運、東琉線聯營處、大福航運等航運公司，因為浪大今明2天均停駛，要到5日視海象公告再是否復航。

海巡署南部分署發布新聞稿表示，今天上午6時50分，屏東縣琉球鄉衛生所1名75歲的洪姓老婦疑似左手腕骨折，經醫師評估情況危急需後送至本島就醫，因為颱風東琉航線海運交通均停駛，由高雄海巡隊派艇出動協助。

高雄海巡隊表示，獲報出勤，當下風力8至9級、陣風11級、浪高達5公尺，前往小琉球漁港接駁患者、眷屬及護理人員，直至9時25分將患者安全送抵東港安檢所碼頭，由救護車載送至輔英醫院救治。

小琉球 海巡署 海葵颱風

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