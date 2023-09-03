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900棵路樹倒殷鑑不遠 高市府急雇工護輕軌旁191株雨豆樹

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
海葵來勢洶洶，高市副市長視察輕軌工程。記者吳慧芬／翻攝
海葵來勢洶洶，高市副市長視察輕軌工程。記者吳慧芬／翻攝

杜蘇芮颱風上月來襲造成高雄市約900棵路樹傾倒，並爆發「尿布樹」問題，此次海葵颱風來襲，高市府捷運工程局特別僱工以鋼構件與繩索固定輕軌沿線191株雨豆樹，以防止路樹因風雨傾倒，危及道路駕駛人行車安全。

高雄輕軌二階工程持續進行，高雄市副市長林欽榮今上午視察輕軌龍華橋新橋台鋼結構橋梁吊裝工程，及雨豆樹加固保護作業，提醒團隊務須特別加強輕軌沿線191株雨豆樹加固措施。

林欽榮指出，龍華橋係目前輕軌二階施工路段最關鍵的工程要徑，輕軌施工團隊連夜趕工，順利於海葵颱風登陸前，提前完成鋼箱梁吊裝作業，避免即將到來的風雨影響施工外，也能提早撤除封路交維措施。

捷運工程局表示，龍華橋新橋台鋼結構橋梁吊裝工程原訂工期為9/1(五)晚間8點起至9/4(一)凌晨6時，輕軌團隊在分工合作努力下，提前於昨下午完成鋼箱梁吊裝定位，並於大型吊車撤收後，提前於今凌晨0時恢復通行。

林欽榮同時視察輕軌大順路沿線191株雨豆樹防颱加固情形，除採用綑綁繩索牽引拉固外，並以鋼構件加強支撐，土壤裸露部分則加蓋帆布，以避免雨水沖刷流失。

上月杜蘇芮颱風來襲，造成高市約900棵路樹傾倒，甚至釀人、車被砸受損，藍營議員發現鼓山區哨船街整排路樹傾倒，質疑植樹業者植樹前未將包覆樹根不織布去除，讓樹「包尿布」植入，影響正常發育，一遇風災路樹即傾倒。

海葵來勢洶洶，高雄市府急派人加強固定輕軌旁的雨豆樹。記者吳慧芬／翻攝
海葵來勢洶洶，高雄市府急派人加強固定輕軌旁的雨豆樹。記者吳慧芬／翻攝
海葵來勢洶洶，高雄市府急派人加強固定輕軌旁的雨豆樹。記者吳慧芬／翻攝
海葵來勢洶洶，高雄市府急派人加強固定輕軌旁的雨豆樹。記者吳慧芬／翻攝
海葵來勢洶洶，高市副市長視察輕軌工程。記者吳慧芬／翻攝
海葵來勢洶洶，高市副市長視察輕軌工程。記者吳慧芬／翻攝

高雄輕軌 路樹 杜蘇芮颱風 海葵颱風

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