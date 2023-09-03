颱風海葵來襲 高雄5區執行撤離作業

農村發展及水土保持署今天中午12時許發布桃源、六龜、那瑪夏、茂林區土石流黃色警戒，高雄市府表示，那瑪夏、桃源、茂林、六龜及甲仙區等都執行撤離，預計下午4時30分完成。

高雄市消防局透過新聞稿指出，颱風海葵暴風圈逐漸侵襲高雄山區，未來強度有增強且暴風圈有擴大的趨勢。桃源區可能在今晚入夜或明天清晨發布土石流紅色警戒，各行政區應變中心正執行撤離作業。

副市長林欽榮今天中午在災害應變中心召開第2次會議，同步與桃源、茂林、那瑪夏、六龜及甲仙區長視訊了解最新防颱狀況，並已就洗腎、孕婦、重大疾病人員及保全戶等，進行預防性疏散計144人。

針對海葵颱風帶來的強風豪雨，消防局呼籲市民，配合加強廣告招牌、住宅懸掛物、盆栽、屋頂水塔等的固定措施，清理居家陽台或頂樓排水口並備妥存糧，落實防颱準備工作。

易淹水低窪地區可聯繫區公所，確認沙包領取地點及回收方式，消防局呼籲，民眾在強風豪雨期間避免外出；有地下室的大樓、房屋，請提早安裝防水閘門或堆置沙包，避免財產損失。