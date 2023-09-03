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海葵逼近放颱風假 高雄百貨漢神、夢時代紛紛提前打烊
隨著海葵颱風逼近，高雄的百貨公司作法不一。高雄SOGO百貨今天沒開，被讚是對勞工最佛心的百貨；漢神百貨和漢神巨蛋剛宣布營業到下午6點；高雄夢時代則是營業到晚上7點半提前閉店；新光三越三多店表示目前仍按表營業到晚上10點。
今天白天高雄尚未有大風雨，許多民眾還是先去百貨公司逛逛。漢神百貨和漢神巨蛋已貼出公告，今天9月3日兩館營業時間統一於下午6點閉店。請廠商、同仁夥伴們，您的安全我們十分重視，下班途中，請格外注意自身安全，小心慢行。
夢時代也決定今天營業到晚上7點半提前閉店。至於明天4日的營業狀況，晚間或明日再決定。
高雄逛百貨的民眾說，愈晚風雨真的愈大了，還是趕快買些東西回家躲颱風。
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