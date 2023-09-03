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海葵颱風登陸台東東河！最新風雨預測出爐 6縣市有望放颱風假

海葵颱風15:40登陸台東東河 劃下1472天無颱風登陸句點

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海葵襲台屏東往返小琉球航班停駛4天 居民：衝擊觀光

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
海葵襲台，屏東往返小琉球船航卻被7天內停駛4天，今下午小琉球海象尚平穩。圖／洪姓小琉球居民提供
海葵襲台，屏東往返小琉球船航卻被7天內停駛4天，今下午小琉球海象尚平穩。圖／洪姓小琉球居民提供

屏東往返小琉球的船班原先受颱風蘇拉外圍環流影響，8月31日、9月1日停駛2天，今、明再受海葵登陸停航，5日將視海象狀況公告是否復航；蔡姓旅宿業者表示，幸2日正常航行補充島內物資，足以應付日常需求，而這周仍有不少遊客，船班停駛多少影響觀光收入。

許姓小琉球居民表示，受颱風影響，船班停駛，小琉球呈現封閉狀態，遊客無法登島，不少業者休了整整一周，島上有4間便利店、2間賣場，食物、飲水都充足。

蔡姓旅宿業者說，已提前完成聯繫遊客，是否取消或延期，目前仍有部分遊客留島，店內就有幾名不易更改行程的香港人留島，且有不少外地業者也提前搭船回到本島防颱，另8月底至9月初是學生暑期輔導和打工結束的時段，學生會趁這周出遊，遇上颱風無船可搭就取消，多少衝擊島上觀光收益。

往返東港、小琉球間的5間交通船業者，包含藍白航運、泰富航運、東琉線聯營處、大福航運，今、明2天全面停駛，5日將視海象公告是否復航，而琉興公司則因例行性檢查暫停航行。

海葵襲台，屏東往返小琉球船航7天內停駛4天，超商麵包被搶購一空。圖／洪姓小琉球居民提供
海葵襲台，屏東往返小琉球船航7天內停駛4天，超商麵包被搶購一空。圖／洪姓小琉球居民提供
颱風海葵襲台，屏東往返小琉球船航7天內停駛4天，不少遊客退房提前返回本島，小琉球街道空無一人。圖／洪姓小琉球居民提供
颱風海葵襲台，屏東往返小琉球船航7天內停駛4天，不少遊客退房提前返回本島，小琉球街道空無一人。圖／洪姓小琉球居民提供

小琉球 颱風 海葵

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