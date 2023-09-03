海葵襲來兩樣情！高雄SOGO放颱風假 隔壁百貨櫃姐哀怨上班

海葵颱風襲台，高雄市府宣布今停止上班上課，但並非所有老闆都給假，高雄漢神、漢神巨蛋、新光三越、夢時代、大遠百等百貨今都正常營業，且人潮滿滿，美食街、賣場都是人，唯獨高雄SOGO百貨今停止營業，網友紛紛到其臉書留言，大讚「百貨界唯一的清流」。

高雄今天上午與下午僅有間歇性雨勢，風勢也不大，預估傍晚後風雨才會逐漸明顯，高雄SOGO百貨在臉書公告，「因颱風來襲，為顧及員工與顧客安全，今停止營業」，反觀隔壁的新光三越百貨三多店等高雄其他百貨，則是正常開門營業，引發網友討論。

有網友說，「一牆之隔兩樣情，隔壁棟看人休假，應該很哀怨」、「櫃哥櫃姐衝衝衝」、「颱風天，員工好可憐」，另有網友稱讚SOGO「百貨界唯一清流」、「太佛了喇，不像某些百貨只知道要發災難財」、「颱風假後來良心百貨衝一波」。

記者走訪高雄大遠百，下午二點多地下室停車場已滿，等待駛入百貨停車場的汽車大排長龍，美食街擠滿用餐人潮，一對陳姓夫妻帶著小孩來逛百貨，陳先生說，在家裡反正也是無聊，外面風雨不大，乾脆到百貨公司吹冷氣、吃美食。

另一群大學生則是到位於大遠百內的威秀影城看電影，他們說，快開學了，要享受暑假前最後幾天假期。