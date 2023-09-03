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高雄山區撤離405人 風雨襲來民眾剉咧等

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄山區已預防性撤離405人。圖／高雄市原民會提供
高雄山區已預防性撤離405人。圖／高雄市原民會提供

海葵颱風到家門口，高雄市府民政局表示，中午前已完成原住民那瑪夏、桃源及茂林三區，以及六龜、甲仙等潛勢危險地區，洗腎、孕婦預防性撤離人數137人。

民政局主祕吳永揮表示，另外再加上土石流潛勢區保全戶桃源等13區，列管人數3152人，那瑪夏區、茂林區及杉林區撤離308人，總計撤離人數為450人，各公所將密切注意颱風動向及水情資訊。

雖然高雄市區中午前沒什麼風雨，但民眾還是很緊張，因為下午就會開始受影響。民眾說，暴風雨前和暴風雨後是截然不同的心情，早上有空檔先去買點東西。

高雄市已備妥2萬6902個沙包，公布於網站供民眾領取，有需要者可多加利用。民政局提醒易積淹水地區的住戶預置沙包，大樓車道入口備妥防水匣門。依據氣象資料研判海葵颱風受限低壓環流的影響，移動速度緩慢，將對南部地區帶來豪雨，務必提高警戒加強防範並做好萬全準備，減少災情損害。

高雄山區已預防性撤離405人。圖／高雄市原民會提供
高雄山區已預防性撤離405人。圖／高雄市原民會提供

海葵颱風 高雄市 那瑪夏

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