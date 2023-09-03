聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄山區撤離405人 風雨襲來民眾剉咧等
海葵颱風到家門口，高雄市府民政局表示，中午前已完成原住民那瑪夏、桃源及茂林三區，以及六龜、甲仙等潛勢危險地區，洗腎、孕婦預防性撤離人數137人。
民政局主祕吳永揮表示，另外再加上土石流潛勢區保全戶桃源等13區，列管人數3152人，那瑪夏區、茂林區及杉林區撤離308人，總計撤離人數為450人，各公所將密切注意颱風動向及水情資訊。
雖然高雄市區中午前沒什麼風雨，但民眾還是很緊張，因為下午就會開始受影響。民眾說，暴風雨前和暴風雨後是截然不同的心情，早上有空檔先去買點東西。
高雄市已備妥2萬6902個沙包，公布於網站供民眾領取，有需要者可多加利用。民政局提醒易積淹水地區的住戶預置沙包，大樓車道入口備妥防水匣門。依據氣象資料研判海葵颱風受限低壓環流的影響，移動速度緩慢，將對南部地區帶來豪雨，務必提高警戒加強防範並做好萬全準備，減少災情損害。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言