高雄山區撤離405人 風雨襲來民眾剉咧等

海葵颱風到家門口，高雄市府民政局表示，中午前已完成原住民那瑪夏、桃源及茂林三區，以及六龜、甲仙等潛勢危險地區，洗腎、孕婦預防性撤離人數137人。

民政局主祕吳永揮表示，另外再加上土石流潛勢區保全戶桃源等13區，列管人數3152人，那瑪夏區、茂林區及杉林區撤離308人，總計撤離人數為450人，各公所將密切注意颱風動向及水情資訊。

雖然高雄市區中午前沒什麼風雨，但民眾還是很緊張，因為下午就會開始受影響。民眾說，暴風雨前和暴風雨後是截然不同的心情，早上有空檔先去買點東西。