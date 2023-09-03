颱風海葵暴風圈觸台 周春米赴東港視察：未來要墊高港區道路

海葵颱風預計於今下午登陸，全台風雨顯著，屏東縣東港鎮日前因天文大潮、風浪影響，鎮內道路連續數天積淹水，縣長周春米與鎮長、地方里長等多名民意代表，今上午到東港光復抽水站視察運轉情形；周春米表示，現已對東港鄰近港區較低窪處進行短期應變措施，裝設「舌閥」並改善既有閘門止密性，待颱風過後，將做完整處理，確保漁民作業順利與鄉親的生活品質安全。

水利處指出，東港鎮東隆宮周邊道路及東津里大成路，日前受超級藍月潮汐、蘇拉颱風外圍環流雨勢影響，出現海水倒灌情形，水利處於鎮內佈建30多部移動式抽水機因應，研擬短、中、長期改善措施，短期對既有閘門裝設「舌閥」，加強止密性作改善，避免海水高漲時由側溝冒孔產生積淹水，並協調鵬管處開放大鵬灣環灣道路供民眾停放車輛。