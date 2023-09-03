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颱風海葵暴風圈觸台 周春米赴東港視察：未來要墊高港區道路

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
海葵颱風預計於今下午登陸，全台風雨顯著，屏東縣東港鎮日前因天文大潮、風浪影響，鎮內道路連續數天積淹水，水利處日前已於鎮內佈建30多部移動式抽水機因應。記者張已亷／攝影
海葵颱風預計於今下午登陸，全台風雨顯著，屏東縣東港鎮日前因天文大潮、風浪影響，鎮內道路連續數天積淹水，水利處日前已於鎮內佈建30多部移動式抽水機因應。記者張已亷／攝影

海葵颱風預計於今下午登陸，全台風雨顯著，屏東縣東港鎮日前因天文大潮、風浪影響，鎮內道路連續數天積淹水，縣長周春米與鎮長、地方里長等多名民意代表，今上午到東港光復抽水站視察運轉情形；周春米表示，現已對東港鄰近港區較低窪處進行短期應變措施，裝設「舌閥」並改善既有閘門止密性，待颱風過後，將做完整處理，確保漁民作業順利與鄉親的生活品質安全。

水利處指出，東港鎮東隆宮周邊道路及東津里大成路，日前受超級藍月潮汐、蘇拉颱風外圍環流雨勢影響，出現海水倒灌情形，水利處於鎮內佈建30多部移動式抽水機因應，研擬短、中、長期改善措施，短期對既有閘門裝設「舌閥」，加強止密性作改善，避免海水高漲時由側溝冒孔產生積淹水，並協調鵬管處開放大鵬灣環灣道路供民眾停放車輛。

中期針對東港區域排水與港口未裝設閘門的雨水下水道完成閘門設計，預計今年底可發包施作，明年陸續完工，而長期目標則是將低於平均潮位的鄰近港區道路墊高30公分，避免海水高漲時倒灌，解決淹水問題，由東港鎮公所與尚未加高的住家溝通協調，評估加高可行性。

海葵颱風預計於今下午登陸，全台風雨顯著，屏東縣東港鎮日前因天文大潮、風浪影響，鎮內道路連續數天積淹水，縣長周春米赴鎮內光復抽水站視察，提短、中、長積淹水改善計畫。記者張已亷／攝影
海葵颱風預計於今下午登陸，全台風雨顯著，屏東縣東港鎮日前因天文大潮、風浪影響，鎮內道路連續數天積淹水，縣長周春米赴鎮內光復抽水站視察，提短、中、長積淹水改善計畫。記者張已亷／攝影
海葵颱風預計於今下午登陸，全台風雨顯著，屏東縣東港鎮日前因天文大潮、風浪影響，鎮內道路連續數天積淹水，縣長周春米赴鎮內光復抽水站視察，提短、中、長積淹水改善計畫。記者張已亷／攝影
海葵颱風預計於今下午登陸，全台風雨顯著，屏東縣東港鎮日前因天文大潮、風浪影響，鎮內道路連續數天積淹水，縣長周春米赴鎮內光復抽水站視察，提短、中、長積淹水改善計畫。記者張已亷／攝影

東港 蘇拉颱風 淹水

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