直升機緊急支援 台灣之心為馬祖東引島68隻浪貓絕育
台灣之心愛護動物協會受連江縣東引鄉公所邀約到東引島，近日為該地68隻浪貓及1隻母犬絕育，也為51隻家犬及軍犬注射狂犬病疫苗。東引鄉公所原預估島上有30多隻浪貓，台灣之心實際調查後，發現數量幾乎兩倍，原準備狂犬病疫苗不足，緊急聯絡連江縣產業發展處協助，直升機運送疫苗至東引島。
東引島曾因為浪貓數量過多而發生毒殺事件，為避免未絕育貓咪不斷繁殖再次造成更多的人貓衝突，台灣之心這次帶一位獸醫師及7位工作人員，5天調查浪貓出沒行為，後續9天內執行高強度的誘捕、絕育。
台灣之心表示，東引島雖然不大，但因島上動物醫療資源不足、交通不便，也有難以撤除的垃圾掩埋場、廚餘桶，浪貓問題在過去始終無法根絕。即便有毒殺事件，在未絕育的狀況下，浪貓數量依然無法下降。
台灣之心這次將調查中所有具有繁殖能力的浪貓絕育，預計明年再回到島上，為幼貓完成絕育。
台灣之心呼籲，流浪犬貓問題牽涉複雜，需要多管齊下從各面向著手，絕育行動是不可或缺的一環，請大家一同重視絕育的重要性，從源頭阻止繁殖的循環。也請勿任意餵食遊蕩犬貓，避免遊蕩犬貓群聚、繁衍，造成社會問題。
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