快訊

影／九三軍人節傘兵秦良丰最新復健影片曝光 網友：最勇敢的軍人

濾藍光眼鏡無助減緩眼睛疲勞 護眼「20-20法則」該學起來

讓你出門旅行更順暢 空姐曝必帶3小物：搭機及旅途都用得上

直升機緊急支援 台灣之心為馬祖東引島68隻浪貓絕育

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台灣之心工作人員前期，在浪貓出沒相關資訊的調查。圖／台灣之心愛護動物協會提供
台灣之心工作人員前期，在浪貓出沒相關資訊的調查。圖／台灣之心愛護動物協會提供

台灣之心愛護動物協會受連江縣東引鄉公所邀約到東引島，近日為該地68隻浪貓及1隻母犬絕育，也為51隻家犬及軍犬注射狂犬病疫苗。東引鄉公所原預估島上有30多隻浪貓，台灣之心實際調查後，發現數量幾乎兩倍，原準備狂犬病疫苗不足，緊急聯絡連江縣產業發展處協助，直升機運送疫苗至東引島。

東引島曾因為浪貓數量過多而發生毒殺事件，為避免未絕育貓咪不斷繁殖再次造成更多的人貓衝突，台灣之心這次帶一位獸醫師及7位工作人員，5天調查浪貓出沒行為，後續9天內執行高強度的誘捕、絕育。

台灣之心表示，東引島雖然不大，但因島上動物醫療資源不足、交通不便，也有難以撤除的垃圾掩埋場、廚餘桶，浪貓問題在過去始終無法根絕。即便有毒殺事件，在未絕育的狀況下，浪貓數量依然無法下降。

台灣之心這次將調查中所有具有繁殖能力的浪貓絕育，預計明年再回到島上，為幼貓完成絕育。

台灣之心呼籲，流浪犬貓問題牽涉複雜，需要多管齊下從各面向著手，絕育行動是不可或缺的一環，請大家一同重視絕育的重要性，從源頭阻止繁殖的循環。也請勿任意餵食遊蕩犬貓，避免遊蕩犬貓群聚、繁衍，造成社會問題。

台灣之心愛護動物協會為馬祖東引島68隻浪貓絕育，工作人員在浪貓出沒的地點誘捕。圖／台灣之心愛護動物協會提供
台灣之心愛護動物協會為馬祖東引島68隻浪貓絕育，工作人員在浪貓出沒的地點誘捕。圖／台灣之心愛護動物協會提供

浪貓 疫苗

延伸閱讀

流浪犬3度闖豬舍死傷逾百頭 嘉縣豬戶損失慘重

海葵颱風暴風圈將再擴大 陸上警戒範圍擴及9縣市

海葵颱風增強長胖 陸上警戒範圍擴大南投等6縣市

遠方見胖橘想撸！愛貓男呼喚牠完全不甩 回家後看照片秒懂了：自己亂入戰場

相關新聞

海葵來襲高雄交通看這裡！高捷拉長班距 322處臨時停車處即起開放

中度颱風海葵來襲，高雄市府宣布今停班停課，高雄捷運也拉長班距，每10分鐘一班，輕軌則是20分鐘一班，公車只營運到晚間9點...

政院核定 運動科學中心落腳高雄

2023全國武藝群俠會暨體育嘉年華首度移師高雄舉行，副總統賴清德出席祝賀，陪同的行政院副院長鄭文燦宣布，行政院核定成立的...

恆春洋蔥找嘸採收工 機械來包辦

屏東恆春半島是國內最大的洋蔥產區，因農村人口老化、缺工和氣候異常，種植面積下跌，創下320公頃歷史新低，有錢也雇不到工人...

柴山大路崎嶇不平 遭譏「可防山道猴」

高雄鼓山區柴山大路被網友封為欣賞高雄海景最佳去處，近來成「山道猴子」跑山熱門地點，但馬路日前出現長6、700公尺崎嶇不平...

4年首登陸颱風海葵 台東2條公路面臨大自然「驗收」

2009年「莫拉克」颱風重創「南橫」及「南迴」公路，歷經公路總局全面整修及拓寬，台東最重要的2條公路分別在2022及20...

屏東南國漫讀節今起跑 逾50場活動遍及33鄉鎮市

屏東2023南國漫讀節邁入第5屆，由縣長周春米、作家李昂、王文華、吳若權等重量級文化人一同於今上午在屏東總圖，開啟全台最...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦