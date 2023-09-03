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海葵來襲高雄交通看這裡！高捷拉長班距 322處臨時停車處即起開放

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
高捷、輕軌今拉長班距。高市府提供
高捷、輕軌今拉長班距。高市府提供

中度颱風海葵來襲，高雄市府宣布今停班停課，高雄捷運也拉長班距，每10分鐘一班，輕軌則是20分鐘一班，公車只營運到晚間9點，公車式小黃與YouBike全面停止營運，至於鼓山與旗津渡輪，視風雨狀況間歇性開航。

今早高雄並無風雨，但包括壽山動物園、崗山之眼、金獅湖蝴蝶園、旗津貝殼館等景點，今全面休館，活動方面，高雄奶茶節、忠烈祠秋祭國殤暨軍人忠靈祠秋祭典禮也一併取消。

高市府並開放開放紅黃線停車至隔日上午6:30止，另開放322處臨時停車處所及九如、中都及願景橋供緊急停放至隔日上午6:30止，停車以不影響交通與人車行進為前提，詳情可上網 https://reurl.cc/gD1o1p。

高市公車方面，今僅營運至晚間9點，山區及觀光公車路線視風雨及路況行駛，公車式小黃全面停駛，平均風力達9級以上公車全面停駛，欲搭車前上網 https://ibus.tbkc.gov.tw/ibus/查詢。

另台20線149K~198K+500（向陽~初來）路段，也因海葵颱風影響，自今上午8時起已預警性封閉。

高雄奶茶節今日活動取消。高市府提供
高雄奶茶節今日活動取消。高市府提供
壽山動物園、崗山之眼、金獅湖蝴蝶園、旗津貝殼館等景點今全面休館。高市府提供
壽山動物園、崗山之眼、金獅湖蝴蝶園、旗津貝殼館等景點今全面休館。高市府提供

公車 海葵颱風 停班停課

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