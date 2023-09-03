屏東山區雨量累估700毫米 台24往霧台路段下午封閉
颱風海葵挾帶豪雨，屏東山區已開始下雨，預估到5日累計雨量達700毫米，考量山區降雨土石鬆軟易有落石，公路總局今天下午2時，預警性封閉台24線往霧台鄉的德文路口至神山路段。
由於封閉路段是通往霧台鄉的唯一道路，霧台鄉長巴正義今天接受中央社記者電話訪問指出，可能是颱風尚未靠近，目前山上雨勢並不大，也有14天存糧，加上山上還有雜貨店及超商，足以因應；另外，阿禮部落及佳暮村民將撤離，依親或是至收容所。
公路總局第三區養護工程處今天發布訊息指出，因颱風海葵外圍環流影響，依據中央氣象局水情資料，研判屏東山區總雨量將達700毫米，考量山區連續降雨土石鬆軟易有落石發生，台24線27.4至37.3公里處德文路口至神山路段，今天下午2時將進行預警性封閉。
至於，何時才開放通行，三工處表示，視天候狀況及巡查道路安全後，就會開放通行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言