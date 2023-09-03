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屏東山區雨量累估700毫米 台24往霧台路段下午封閉

中央社／ 屏東縣3日電

颱風海葵挾帶豪雨，屏東山區已開始下雨，預估到5日累計雨量達700毫米，考量山區降雨土石鬆軟易有落石，公路總局今天下午2時，預警性封閉台24線往霧台鄉的德文路口至神山路段。

由於封閉路段是通往霧台鄉的唯一道路，霧台鄉長巴正義今天接受中央社記者電話訪問指出，可能是颱風尚未靠近，目前山上雨勢並不大，也有14天存糧，加上山上還有雜貨店及超商，足以因應；另外，阿禮部落及佳暮村民將撤離，依親或是至收容所。

公路總局第三區養護工程處今天發布訊息指出，因颱風海葵外圍環流影響，依據中央氣象局水情資料，研判屏東山區總雨量將達700毫米，考量山區連續降雨土石鬆軟易有落石發生，台24線27.4至37.3公里處德文路口至神山路段，今天下午2時將進行預警性封閉。

至於，何時才開放通行，三工處表示，視天候狀況及巡查道路安全後，就會開放通行。

颱風 落石 屏東

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