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海葵逼近 若9/4停班停課 屏東大學：新生始業式輔導取消

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東大學新生始業輔導，先前受蘇拉颱風擦邊球影響，延後到9月4日，並集中一天辦理，但卻又遇到路徑一日三變中颱海葵，讓已延後的新生始業輔導活動再面臨天候考驗。圖為屏東大學外觀。圖／取自屏大臉書
屏東大學新生始業輔導，先前受蘇拉颱風擦邊球影響，延後到9月4日，並集中一天辦理，但卻又遇到路徑一日三變中颱海葵，讓已延後的新生始業輔導活動再面臨天候考驗。圖為屏東大學外觀。圖／取自屏大臉書

中颱海葵逼近，屏東大學昨公告新生始業輔導的應變方案，若屏東縣政府公布9月4日停班停課，當天新生始業輔導活動取消。由於海葵颱風9月3日、4日影響最劇，學校請同學注意自身安全，避免外出。

屏東大學指出，先前受蘇拉颱風擦邊球影響，國立屏東大學已將新生始業輔導延後到9月4日，並集中在一天辦理，但緊接著又有路徑一日三變中颱海葵，讓已延後的新生始業輔導活動再面臨天候考驗。

校長陳永森說，海葵可能是四年來第一個登陸的颱風，在極端氣候下，旱澇不均已成常態，海葵颱風來勢洶洶，提醒全體教職員工生務必做好防颱整備，切勿掉以輕心。

屏東大學指出，若發生災損，可向軍訓暨校安中心（0912-838-499、0965-389-995）通報。其他因應措施如下，也請同學隨時注意校內最新公告。

屏大指出，若星期一停班停課，新生始業輔導活動取消，與校長有約談話內容事後改以預錄影片線上播放；行政單位簡介、友善校園宣導、通識課程簡介等學校宣達事項已上網公告，請新生自行上網瀏覽。

海葵颱風 屏東縣政府 停班停課

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