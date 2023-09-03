柴山大路崎嶇不平 遭譏「可防山道猴」

高雄鼓山區柴山大路被網友封為欣賞高雄海景最佳去處，近來成「山道猴子」跑山熱門地點，但馬路日前出現長6、700公尺崎嶇不平的補丁慘狀，被酸「找到防山道猴子的方法」；施工的台電高雄區處表示，該路段正施作電纜地下化工程，路面先臨時鋪設，待完工後會全面鋪平。

柴山大路被網友讚譽為欣賞高雄海景最佳去處，近來柴山、壽山成為「山道猴子」跑山的熱門去處，車友以「壓車」、「翹孤輪」炫技，還吸引不少「追焦手」聚集攝影。

網路社群「社會事新聞影音」昨貼出一則影片，影片位於中山大學內的柴山大路，畫面中可見沿路柏油馬路崎嶇不平，拍攝的機車騎士經過時，機車還彈跳波動，補丁馬路長約有6、700公尺遠。

中山大學和台電聯繫了解狀況，台電高雄區處表示，該路段是配合高市府及中山大學辦理柴山大道架空下地工程進行管路埋設，已埋設好的管路部分，包商先進行路面臨時鋪設，因此路面才會崎嶇不平，待工程全面完成後，會再進行全面鋪平及畫線，將督促包商作好路面施工品質。

台電高雄區處指出，因連日大雨，對民眾指稱臨時鋪設路面不平的狀況，昨已通知包商前往現場查看及改善，提醒用路人行駛該路段減速慢行。