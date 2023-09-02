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高雄登革熱個案+8例 和春大寮停辦校區查獲孳生病媒蚊

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
防疫團隊在和春技術學院大寮校區巡檢，發現頂樓的冷卻水塔孳生病媒蚊。圖／高市衛生局提供
防疫團隊在和春技術學院大寮校區巡檢，發現頂樓的冷卻水塔孳生病媒蚊。圖／高市衛生局提供

高雄市今日新增登革熱本土個案8例，累計151例。衛生局說，防疫團隊在大寮區巡檢時，發現已停辦的和春技術學院大寮校區內環境管理不佳，頂樓冷卻水塔及地下室花器積水查獲孳生病媒蚊，將依法對學校所有人開罰3000元。

衛生局表示，和春技術學院大寮校區位於登革熱警戒範圍內，由不同單位承租校內場域，防疫團隊請該校要求各承租單位落實場域的環境及積水容器巡檢、定期清消，公共區域範圍內由校方落實環境整頓，清除雜物垃圾，且校內全場域於雨後48小時進行環境巡檢落實環境自我管理，防範校園孳生病媒蚊，預防爆發登革熱疫情。

除了和春大寮校區，防疫團隊昨日在左營區環境巡檢，查獲31個積水容器，其中8個已經孳生病媒蚊孑孓，陽性率達25.8%，其中在一處空地發現桶缸甕盆、保麗龍箱、澆花器、花器、廢棄機車車廂等5個孳生源並捕獲病媒蚊防疫人員現場開單告發並清除。

另防疫團隊8月27日在左營區發現7處列管空地內雜草叢生及垃圾雜物堆積，其中新光里3處空地髒亂所有人為中城製磚等，已開立限期改善通知，但至8月31日最後期限前，仍未規改善，將依法處新臺幣一千二百元以上六千元以下罰鍰，並再命其限期改善；仍未改善者，並得連續加重處分。

衛生局說，今日新增的8例，發病期間介於8月27日至9月1日，分別為湖內區、大樹區、左營區各1例，均具台南活動史，仁武區1例感染源尚待釐清，大寮區3例皆為擴大採檢發現、小港區1例因症就醫。

衛生局表示，大寮區社區群聚衍生已累積28例、左營區社區群聚累計17例，均已規劃住家及工作地周邊100公尺範圍強制地毯式孳生源檢查及化學防治等緊急防治工作，如因應颱風影響高雄市風雨若達到停班停課標準，相關緊急防疫工作將暫停，後續再另行通知補噴補檢的日期。

防疫團隊在左營區空地，查獲保麗龍箱孳生病媒蚊。圖／高市衛生局提供
防疫團隊在左營區空地，查獲保麗龍箱孳生病媒蚊。圖／高市衛生局提供
防疫團隊在左營區空地，查獲廢棄機車車箱孳生病媒蚊。圖／高市衛生局提供
防疫團隊在左營區空地，查獲廢棄機車車箱孳生病媒蚊。圖／高市衛生局提供

病媒蚊 登革熱 高雄市

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