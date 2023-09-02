影／海葵颱風即將襲台 東港漁船進港避風

中颱海葵來勢洶洶，屏東縣府今天下午2點半將災害應變中心提升為一級，縣長周春米指示各單位提前部署、嚴陣以待，緊密監控颱風動態，並於今完成易形成孤島效應的7鄉、21村內洗腎患者、孕婦、慢性病患者預防性撤離，土石流潛勢溪流地區保全戶則於明天中午前完成，保障居民安全，屏東東港許多漁船已經回到港內避風，而小琉球交通船則是傍晚開完最後一班後，明後兩天都將停駛。

屏東縣府表示，氣象局於今上午11點半發布海葵陸警，是4年來首次登陸台灣的颱風，陸上警戒範圍包含屏東全縣，災害應變中心提升一級開設，對於沿海低窪地區，部署足量抽水機隨時彈性調度，並透過監控系統即時快速掌握正確水情與預防性撤離等。