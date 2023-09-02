「台華輪」除役航往孟加拉吉大港 將拆解交棒新買家

營運近34年高澎航線客貨輪「台華輪」除役後，正式將運輸重任交由澎湖輪。台航公司指出，台華輪已找到買家，昨天上午從高雄港碼頭離泊，將前往最後一站孟加拉吉大港拆解。

台華輪8月23日抵達高雄港1號碼頭，正式為近34年營運歷史畫下句點，台灣航業公司也特地舉辦除役榮退典禮，未來往返高雄澎湖航線將交棒給澎湖輪，繼續為民眾服務。不少民眾更到場為這艘滿載回憶的船隻送別。

針對台華輪除役後未來，台航公司今天發布訊息向中央社記者表示，台華輪目前已經找到買家，昨天上午8時許從高雄港21號碼頭離泊，將前往最後一站孟加拉吉大港拆解。據悉也有民眾前往送行。

臉書粉絲專頁「船舶物語」也發文介紹指出，台華輪自1989年9月23日開航起，至2023年8月23日最後1次抵達高雄港，共有1984航次（包括「鍍金夕陽」、「搭乘台華輪隨海巡媽出巡」航次），未來高雄往返澎湖馬公港重責大任，將由澎湖輪傳承，為兩地的鄉親及遊客繼續服務。

此外，原訂9月5日舉辦的澎湖輪首航典禮，則因颱風海葵侵襲延期舉辦，未來將視天候穩定決定舉辦時間。

航行高雄馬公航線的「台華輪」民國78年9月於日本長崎建造竣工，投入高雄澎湖航線，耗資新台幣7億2000多萬元。船長120公尺、船寬19.30公尺，總噸位8134噸、航速22浬、載客量1150人；由於航行已達34年，船齡老舊逾使用年限，今年9月將由新建的「澎湖輪」取代。