颱風海葵侵襲 小琉球觀光民宿業者關店預備物資

颱風海葵侵襲，往返屏東離島小琉球間船班今天只開上半天，明後天全天停駛。由於訂房旅客退房，小琉球民宿、觀光業者除了提早關店，也趕緊至屏東採買物資因應颱風到來。

受到颱風海葵外圍環流影響，營運往返東港、小琉球間的航班業者今天僅有上半天航班開船，明天及後天全天停駛，5日視海象公告是否復航；另外，琉興公司因例行性檢查暫停航行。

小琉球觀光發展協會理事長許博翰今天接受中央社記者電訪指出，由於海葵颱風不知道會影響台灣多久，除了訂房旅客紛紛退房外，不少在小琉球的旅客也趁著上午還有開船先行返台；業者則是提早關門。

許博翰說，這幾天小琉球旅宿業者均已先通知是否退訂或延期，據觀察今天入島的旅客不多。且因擔心颱風滯留衝擊島上物資供應，不少業者已趁著上午趕緊至屏東採買生活必需物資。