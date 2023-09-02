4年首登陸颱風海葵 台東2條公路面臨大自然「驗收」

2009年「莫拉克」颱風重創「南橫」及「南迴」公路，歷經公路總局全面整修及拓寬，台東最重要的2條公路分別在2022及2020年通車，不過，2條公路將面對4年來首次登陸的「海葵」颱風，三工處關山及大武工務段嚴陣以待。有工程人員坦言「驗收的時候到了，挫勒等」。

省道台20線南橫公路自莫拉克颱風重創後，全線道路幾乎用體無完膚來形容不過，不是邊坡大坍方，就是路基整個大掏空，東西向交通全面中斷，公路總局災後展開搶修復建工程，尤其在近4年沒有颱風登陸侵台的情況下，加速工程進度，終於等了13年，於去年4月開放通車。

同樣也遭受莫拉克颱風重創的省道台9線南迴公路，不僅多處橋梁沖毀，路基掏空及邊坡坍塌，交通也因此中斷近1個月，2011年公路總局進行全線道路拓寬工程，台東端於2020年12月完工通車，後續也未曾遭遇到颱風登陸侵襲，如今這2條公路，將面臨4年來首次登陸的海葵颱風考驗。

面對海葵颱風的侵襲，三工處關山及大武工務段嚴陣以待，除成立應變小組，做好妥善應變計畫，今天也完成路段預置機具備用，一旦有道路災害受阻，第一時間進行搶修。有工程人員坦言說「驗收的時候到了，挫勒等」經過4年沒有颱風直撲，不知道會面臨多大的雨量和強風。