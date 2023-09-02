屏東南國漫讀節今起跑 逾50場活動遍及33鄉鎮市

屏東2023南國漫讀節邁入第5屆，由縣長周春米、作家李昂、王文華、吳若權等重量級文化人一同於今上午在屏東總圖，開啟全台最具指標的閱讀盛典；縣長周春米表示，今年漫讀節有6大主題，活動持續到年底，在33鄉鎮市舉辦多場活動，帶領民眾無邊際漫讀，「走到第5個年頭是繁花盛開，今年在風雨季節中展開，歡迎大家」。

南國漫讀節今年以「在南國無邊際漫遊」為題，在縣內33鄉鎮市展開為期3個月、超過50場的閱讀活動，聚焦6大關鍵字，包括，1980年代、長照、創作、旅行、性別、藝術等，涵蓋多樣化內容，講座遍及屏東縣立圖書館總館、鄉鎮圖書館、獨立書店、藍皮火車等多樣化場域，帶領民眾感受屏東多元樣貌。

縣長周春米表示，今年主題「無邊際漫遊」一部分從地理方面著手，到各鄉鎮進行導讀，深切感受地方特色，也從思維上拓展，自身對於長照和性別主題最有感，作家李昂於1986年出版的「殺夫」，不僅衝擊當時文學界，更打進社會層面，影響很多司法判決，對家庭暴力防治有諸多貢獻，而目前台灣設立了跟騷法，屏東也於6月策「數位性私密影像散布防制展」，讓民眾能深刻面對、討論性別議題。

而在長照方面，對於照顧者和被照顧者都是非常沈重的議題，未來將朝把長照變成通識教育的目標邁進，讓照顧者得以喘息，能把自身的感受、情感，彼此宣洩、交流，「你不孤單，讓我們一起向前走」。

今天活動接續由作家王文華以「從文藝青年到文藝中年」，分享自身於80年代求學、寫作到現在的旅程經歷，而吳若權以「照顧長輩，就是照顧未來的自己」為題，從自身經驗出發，分享對長照的多元詮釋，李昂則從性別，以「從『北港香爐人人插』漫畫談性騷擾」，從創作中看出當代社會。

明日原訂的製作人王偉忠、作家張大春與讀者分享活動，以及周末在屏東總圖戶外廣場舉辦「漫遊書展市集」，有新生代歌手張若凡、創作歌手Karencici、新生代R&B王子鶴 、The Crane演出等，預計將因颱風延期。