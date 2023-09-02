高雄YouBike2.0三年累積3400萬人次 凹子底站搶第一

高雄YouBike2.0營運滿3年，累積運量突破3400萬人次，其中捷運凹子底站4號出口處場站今年上半年運量搶第一，其次是高鐵左營站篤捷運後驛站2號出口，高市交通局並指，受惠於南高屏TPASS通勤月票前30分鐘免費，7月騎乘人次成長3.15倍。

高雄市交通局表示，YouBike2.0前三名場站，平均月運量約達1萬人次，7月南高屏TPASS通勤月票上路後，使用月票騎乘高雄YouBike2.0的人次，更成長3.15倍，其他前10名場站也都位在捷運場站的交通節點，顯示高雄YouBike2.0已成為市民主要通勤、通學及遊客觀光休閒的重要交通工具。

交通局表示，無論是南高屏全區999 TPASS或高雄市區399 TPASS通勤月票，都可享YouBike2.0前30分鐘免費轉乘接駁，市府今年也會推出高雄YouBike2.0擴充計畫，未來4年增設300處公共自行車租賃站，及700輛YouBike2.0公共自行車，屆時全市公共自行車租賃站數將達1500站，公共運輸網路將更緊密、完善。