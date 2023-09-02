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海葵暴風圈明晨5時觸陸、壟罩新竹以南 氣象局估各地颱風假機率

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海葵直逼台灣！高市擴大三級開設 消防整備救生準備

聯合報／ 記者林保光／即時報導
海葵颱風直逼台灣，高雄市消防局今表示已備妥橡皮艇、救生快艇及抽水機具等救生裝備。圖／本報資料照片
海葵颱風直逼台灣，高雄市消防局今表示已備妥橡皮艇、救生快艇及抽水機具等救生裝備。圖／本報資料照片

中度颱風「海葵」直逼台灣，高雄市消防局表示，高雄市政府在今天上午8時，已成立災害應變中心「擴大三級開設」，消防局已做好各項整備措施，備妥橡皮艇、救生快艇及抽水機具等救生裝備，市民若有任何災情需要協助救援，可立即通報聯繫。

高雄市消防局今天上午表示，依據中央氣象局今天上午8時30分發布海葵颱風的中心位置在北緯 22.1度，東經 126.4度，以每小時16公里速度，向西進行，暴風圈正逐漸接近台灣東半部海面，預估南部地區有局部大雨或豪雨發生的機率，高雄市政府已成立災害應變中心擴大三級開設，因應颱風來襲。

由於適逢年度大潮，漲潮時，沿海低窪地區可能有海水倒灌或淹水之虞，高雄市消防局表示，車輛避免停放在低窪地、堤防外，以免被水淹沒，高雄市政府交通局也開放322處場所，共有1萬0354停車位，可供臨時停放車輛，開放時間為災害應變中心發布停止上班上課起，至恢復上班日上午6時30分。

高雄市消防局今天已備妥橡皮艇、救生快艇及抽水機具等救生裝備器材，市民若有任何災情需要協助救援，可撥打電話813-6119通報聯繫。

高雄市 海葵颱風 氣象局

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