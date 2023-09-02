影／無風無雨 高雄中正橋下人行道淹水20公分高

高雄市跨越愛河的中正橋下人行道，近日被發現橋旁階梯細縫不斷有水滲出，造成人行道淹水20公分高，其中一側端點拉起封鎖線禁止進出，民眾質疑橋梁可能破損，萬一不斷滲漏水恐有淘空之虞，高市府初步查報指出，主要是這處橋下人行道低於河面，遇滿月漲潮或大雨致使河面高於路面時，河水便會倒灌滲入，但橋梁結構沒有問題。

跨越愛河的高雄中正橋，靠河東路這側的橋下人行道近日被發現淹水嚴重，影響運動人士通行，有民眾質疑，橋梁是否有破損，以致水不斷滲漏，擔心經年累有下，恐會造成橋基淘空，造成公安事故。

記者直擊現場，發現中正橋下人行道已淹水20公分高，而水即自橋旁階梯的縫隙不斷流出，再淹沒人行道。靠近河東路的這則端點已拉起封鎖線，禁止民眾進出。

近日高雄無風無雨，橋下人行道卻莫名滲水，啟人疑竇，高雄市觀光局獲報派員調查，指這處橋下人行道由於低於河面，當遇滿月漲潮或大雨致使河面高於路面時，河水便會倒灌滲入步道內，屬正常現象，已調派抽水機抽乾，排除積水。

高市工務局則表示，每年都會委託技師橋查橋梁安全，中正橋護牆因無承重結構，並無安全疑慮。