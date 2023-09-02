快訊

100頁學生論文刪成10頁冒名投稿 國立大學系主任辯「傳承、慣例」

台灣青年失業問題中偏後段班 2隱憂政府不能不正視

海葵暴風圈明晨5時觸陸、壟罩新竹以南 氣象局估各地颱風假機率

影／無風無雨 高雄中正橋下人行道淹水20公分高

聯合報／ 記者卜敏正王昭月／高雄即時報導
高雄中正橋下人行道被民眾發現積水20公分高，擔心橋梁滲漏，危及安全。記者卜敏正／攝影
高雄中正橋下人行道被民眾發現積水20公分高，擔心橋梁滲漏，危及安全。記者卜敏正／攝影

高雄市跨越愛河的中正橋下人行道，近日被發現橋旁階梯細縫不斷有水滲出，造成人行道淹水20公分高，其中一側端點拉起封鎖線禁止進出，民眾質疑橋梁可能破損，萬一不斷滲漏水恐有淘空之虞，高市府初步查報指出，主要是這處橋下人行道低於河面，遇滿月漲潮或大雨致使河面高於路面時，河水便會倒灌滲入，但橋梁結構沒有問題。

跨越愛河的高雄中正橋，靠河東路這側的橋下人行道近日被發現淹水嚴重，影響運動人士通行，有民眾質疑，橋梁是否有破損，以致水不斷滲漏，擔心經年累有下，恐會造成橋基淘空，造成公安事故。

記者直擊現場，發現中正橋下人行道已淹水20公分高，而水即自橋旁階梯的縫隙不斷流出，再淹沒人行道。靠近河東路的這則端點已拉起封鎖線，禁止民眾進出。

近日高雄無風無雨，橋下人行道卻莫名滲水，啟人疑竇，高雄市觀光局獲報派員調查，指這處橋下人行道由於低於河面，當遇滿月漲潮或大雨致使河面高於路面時，河水便會倒灌滲入步道內，屬正常現象，已調派抽水機抽乾，排除積水。

高市工務局則表示，每年都會委託技師橋查橋梁安全，中正橋護牆因無承重結構，並無安全疑慮。

日前適逢超級藍月，最大滿月帶來大潮，導致高雄愛河「幸福川」水位高漲溢流到鄰近三民市場，連當地里長都說，長到70歲從沒遇過海水倒灌淹到市場景象，沒想到鄰近愛河的中正橋下人行道，也因滿潮連續積水2、3天，讓地方居民感到匪夷所思。

高雄中正橋下人行道被民眾發現積水20公分高，擔心橋梁滲漏，危及安全，而水即自階梯旁的細縫滲出。記者卜敏正／攝影
高雄中正橋下人行道被民眾發現積水20公分高，擔心橋梁滲漏，危及安全，而水即自階梯旁的細縫滲出。記者卜敏正／攝影
高雄中正橋下人行道被民眾發現積水20公分高，擔心橋梁滲漏，危及安全。記者卜敏正／攝影
高雄中正橋下人行道被民眾發現積水20公分高，擔心橋梁滲漏，危及安全。記者卜敏正／攝影
高雄中正橋下人行道被民眾發現積水20公分高，擔心橋梁滲漏，危及安全。記者卜敏正／攝影
高雄中正橋下人行道被民眾發現積水20公分高，擔心橋梁滲漏，危及安全。記者卜敏正／攝影

人行道 愛河 淹水 高雄市

延伸閱讀

政院再送大禮 運動科學發展中心落腳高雄明年元旦啟用

高雄小港漁會暗夜男子落水溺斃 靠腰間車鑰匙查出死者身分

騎樓屬於人行道不得停車 南投警接獲檢舉只得依法執法

19歲男和「金毛」高雄舞廳外口角 朝他BMW開槍...5人被逮

相關新聞

影／高雄柴山大路崎嶇不平破補丁 網酸：找到防山道猴子方法

被網友封為欣賞高雄海景最佳去處的鼓山區柴山大路，近來也成為「山道猴子」跑山的熱門地點，但柏油馬路卻崎嶇不平，長達6、70...

海葵直逼台灣！高市擴大三級開設 消防整備救生準備

中度颱風「海葵」直逼台灣，高雄市消防局表示，高雄市政府在今天上午8時，已成立災害應變中心「擴大三級開設」，消防局已做好各...

影／無風無雨 高雄中正橋下人行道淹水20公分高

高雄市跨越愛河的中正橋下人行道，近日被發現橋旁階梯細縫不斷有水滲出，造成人行道淹水20公分高，其中一側端點拉起封鎖線禁止...

政院再送大禮 運動科學發展中心落腳高雄明年元旦啟用

2023 全國武藝群俠會暨體育嘉年華今年首度移師高雄鳳山運動園區舉行，副總統賴清德代表蔡英文總統出席祝賀，陪同的行政院副...

影／大鵬灣騎車趣颱風登陸前登場 兒童滑步車賽刺激度不輸F1

屏東大鵬灣國家風景區去年暑假重新開放國際休閒特區，人潮逐漸回流，為推廣南台灣「多一度」與「慢一點」的體驗型觀光和多元旅遊...

海葵颱風襲台路徑南偏 屏東3森林遊樂區休至4日

因海葵颱風路徑南偏，中央氣象局預測颱風中心可能從台東登陸，林業及自然保育署屏東分署考量旅遊安全，宣布林後四林平地森林園區...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦