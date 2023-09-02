政院再送大禮 運動科學發展中心落腳高雄明年元旦啟用

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聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
2023 全國武藝群俠會暨體育嘉年華今年首度移師高雄鳳山運動園區舉行，其中虛擬運動特區最吸睛。記者王昭月／攝影
2023 全國武藝群俠會暨體育嘉年華今年首度移師高雄鳳山運動園區舉行，其中虛擬運動特區最吸睛。記者王昭月／攝影

2023全國武藝群俠會暨體育嘉年華今年首度移師高雄鳳山運動園區舉行，副總統賴清德代表蔡英文總統出席祝賀，陪同的行政院副院長鄭文燦宣示，不只體育署明年度預算由120億提升到137億，行政院核定成立的「運動科學發展中心」也要落腳高雄，籌備處已成立，明年1月1日正式掛牌。

中華民國體育運動總會主辦「全國武藝群俠會暨體育嘉年華」活動，今年攜手高雄市政府首都跨出雲林縣到高雄舉辦，副總統賴清德一早由行政院副院長鄭文燦

及高雄市長陳其邁等人陪同出席盛會，活動匯聚全國各地國武術好手呈現出多元精湛的武術技藝，也設置20 種運動體驗，首設的虛擬運動園區最為吸睛，民眾除欣賞精采賽事外，還能参與各種有趣的運動體驗。

副總統賴清德輕裝到場，致詞精簡，指代表蔡總統出席，祝賀英雄好漢都能傑出表現，大家滿載而歸。高市長陳其邁則歡迎各路「武林好手」齊聚高雄，高雄是海洋城市，前來比賽的好手能同時體驗高雄人的熱情及美麗山海河港，未來如果有機會，盼所有武林盛會都在美麗港都舉行。

行政院副院長鄭文燦說，副總統當行政院長起，啟動菁英選手培訓，亦即「金牌計畫」，國內體育政策已慢慢開花結果，因此明年體育署預算將由120億提高到137億，另含相關公共建設64億，鼓勵民間投資體育等款項，加總將超過200億。此外因應虛擬運動風潮，行政院核定成立的成立運動科學發展中心，也要落腳高雄，目前籌備處已成立，預訂明年元月一日掛牌，盼體育科技能帶動體育能量。

中華體總會長葉政彥表示，今年的活動包括結合運動體育的國武術，兒童足球營及樂齡銀髮趣味競賽，另配合未來國際奧會，今年也特別舉辦虛擬園區，呼應政府虛擬運動的數位政策，參與者透過網路連線，不受場域及時空限制，隨時隨地上網就能與遠端朋友共同運動，享受運動樂趣。

2023 全國武藝群俠會暨體育嘉年華今年首度移師高雄鳳山運動園區舉行，現場有20多種運動體驗。記者王昭月／攝影
2023 全國武藝群俠會暨體育嘉年華今年首度移師高雄鳳山運動園區舉行，現場有20多種運動體驗。記者王昭月／攝影
2023 全國武藝群俠會暨體育嘉年華今年首度移師高雄鳳山運動園區舉行，來自桃園的姊妹花將參與兵器武術競技。記者王昭月／攝影
2023 全國武藝群俠會暨體育嘉年華今年首度移師高雄鳳山運動園區舉行，來自桃園的姊妹花將參與兵器武術競技。記者王昭月／攝影
行政院副院長鄭文燦表示，不只明年體育署預算提高到137億，運動科學發展中心明年也將落腳高雄。記者王昭月／攝影
行政院副院長鄭文燦表示，不只明年體育署預算提高到137億，運動科學發展中心明年也將落腳高雄。記者王昭月／攝影
副總統賴清德今早輕裝到場，致詞精簡，指自己代表蔡總統出席，祝賀活動順利成功，英雄好漢都能傑出表現，貴賓滿載而歸。記者 王昭月／攝影
副總統賴清德今早輕裝到場，致詞精簡，指自己代表蔡總統出席，祝賀活動順利成功，英雄好漢都能傑出表現，貴賓滿載而歸。記者 王昭月／攝影
2023 全國武藝群俠會暨體育嘉年華今年首度移師高雄鳳山運動園區舉行。記者王昭月／攝影
2023 全國武藝群俠會暨體育嘉年華今年首度移師高雄鳳山運動園區舉行。記者王昭月／攝影
2023 全國武藝群俠會暨體育嘉年華今年首度移師高雄鳳山運動園區舉行。記者王昭月／攝影
2023 全國武藝群俠會暨體育嘉年華今年首度移師高雄鳳山運動園區舉行。記者王昭月／攝影

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