海葵颱風襲台路徑南偏 屏東3森林遊樂區休至4日
因海葵颱風路徑南偏，中央氣象局預測颱風中心可能從台東登陸，林業及自然保育署屏東分署考量旅遊安全，宣布林後四林平地森林園區、墾丁及雙流國家森林遊樂區今天下午5時起預警性休園至9月4日，所轄的自然步道也暫停開放，之後如遊樂區位於中央氣象局發布的陸上颱風警報警戒區域範圍，將立即休園。
林業及自然保育署屏東分署說，另檜谷山屋及藤枝國家森林遊樂區位處偏遠山區，聯外道路遇豪雨恐有落石崩坍疑慮，為嚴加戒備並防範強風豪雨影響，將持續封閉至9月5日，墾丁森林遊樂區的山林講堂改至9月7日。實際恢復開園日期，將視颱風警報解除後，進行災害勘查及環境整備後，滾動式調整，開放訊息將視颱風動態公告於台灣山林悠遊網
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言