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海葵颱風襲台路徑南偏 屏東3森林遊樂區休至4日

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東北大武檜谷山屋為戒備並防範強風豪雨影響，持續封閉至9月5日。圖／林保署屏東分署提供
屏東北大武檜谷山屋為戒備並防範強風豪雨影響，持續封閉至9月5日。圖／林保署屏東分署提供

海葵颱風路徑南偏，中央氣象局預測颱風中心可能從台東登陸，林業及自然保育署屏東分署考量旅遊安全，宣布林後四林平地森林園區、墾丁及雙流國家森林遊樂區今天下午5時起預警性休園至9月4日，所轄的自然步道也暫停開放，之後如遊樂區位於中央氣象局發布的陸上颱風警報警戒區域範圍，將立即休園。

林業及自然保育署屏東分署說，另檜谷山屋及藤枝國家森林遊樂區位處偏遠山區，聯外道路遇豪雨恐有落石崩坍疑慮，為嚴加戒備並防範強風豪雨影響，將持續封閉至9月5日，墾丁森林遊樂區的山林講堂改至9月7日。實際恢復開園日期，將視颱風警報解除後，進行災害勘查及環境整備後，滾動式調整，開放訊息將視颱風動態公告於台灣山林悠遊網

因海葵颱風路徑南偏，林後四林平地森林園區、墾丁及雙流國家森林遊樂區今天下午5時起預警性休園至9月4日。圖／林保署屏東分署提供
因海葵颱風路徑南偏，林後四林平地森林園區、墾丁及雙流國家森林遊樂區今天下午5時起預警性休園至9月4日。圖／林保署屏東分署提供
因海葵颱風路徑南偏，林後四林平地森林園區、墾丁及雙流國家森林遊樂區今天下午5時起預警性休園至9月4日。圖／林保署屏東分署提供
因海葵颱風路徑南偏，林後四林平地森林園區、墾丁及雙流國家森林遊樂區今天下午5時起預警性休園至9月4日。圖／林保署屏東分署提供

海葵颱風 森林遊樂區 屏東

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