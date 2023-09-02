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紀念50年前船難旗津白玫瑰 跨國共創聲景紀實音樂劇場

聯合報／ 記者王昭月徐如宜／高雄即時報導
新古典室內樂團跨國共創《聲景紀實音樂劇場-旗津白玫瑰．25紀事》，今、明兩天在衛武營演出。圖／新古典室內樂團提供
新古典室內樂團跨國共創《聲景紀實音樂劇場-旗津白玫瑰．25紀事》，今、明兩天在衛武營演出。圖／新古典室內樂團提供

50年前的9月3日，一艘旗津開往前鎮的渡輪翻覆，旗津淑女墓就是為紀念船難身故25名年輕女性勞工的墓園。新古典室內樂團邀知名音樂藝術家Ng Chor Guan黃楚原跨國共創，舞台設計由甫獲得《2023倫敦設計大賽》鉑金獎建築師趙建銘操刀，今、明兩天在衛武營演出《聲景紀實音樂劇場-旗津白玫瑰．25紀事》。

《聲景紀實音樂劇場-旗津白玫瑰．25紀事》，由2022高雄文藝獎得主新古典室內樂團藝術總監陳欣宜，以民國62年往返旗津與高雄加工出口區民營渡輪，因超載翻覆意外，造成25位年輕女工不幸罹難的歷史事件作為創作題材，邀請馬來西亞籍音樂藝術家黃楚原跨國共創，舞台設計建築師趙建銘以一座懸掛摺板的舞台裝置，不斷翻轉的水平線，分隔了兩個世界，串連了兩個故事。將悲劇歷史事件轉化為對人類共同價值的反思，以及對人類生命與尊嚴的讚頌。

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬表示，衛武營開館五周年慶，藝術家運用在地素材、當代語彙發展的《白玫瑰25紀事》作為首發的節目，別具意義。高雄市文化局副局長簡美玲認為，新古典室內樂團長期在地深耕，作品一直是與土地有深刻連結，帶給大家許多共鳴，並榮獲國際肯定。

陳欣宜說，三年前開始了《旗津白玫瑰25紀事》的創作計畫，從駐地旗津、深入田調，以及對城市紋理的爬梳、歷史記憶的探索，透過不同文化背景藝術創作者的共同交流，到今年完成製作首演，恰巧是此歷史事件屆滿五十周年，加上自己身為女性，又是在地高雄人，感覺具有特別的意義。

全劇包括《軌跡》、《選擇》、《回家》三幕，展現當代表演藝術跨域交互對應的存在型式。陳欣宜說，今天的首演，主辦單位特別邀請罹難者家屬及歷經事件獲救的當事人，一同進到衛武營欣賞演出，希望透過「25」這個深植高雄市民心中的符碼，尋著當年她們離家工作的軌跡，在生命中不同選擇的岔路，最終回歸各種形態的「家」，讓她們的故事不凝止在船難的那刻、不再是令人畏懼的靈異傳說。並在事件50周年之際，經由舞台上的重新演繹，傳遞美好的價值與信念。

衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營開館五周年慶，藝術家運用在地素材、當代語彙發展的《白玫瑰25紀事》作為首發的節目，別具意義。圖／新古典室內樂團提供
衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營開館五周年慶，藝術家運用在地素材、當代語彙發展的《白玫瑰25紀事》作為首發的節目，別具意義。圖／新古典室內樂團提供
新古典室內樂團跨國共創《聲景紀實音樂劇場-旗津白玫瑰．25紀事》，今、明兩天在衛武營演出。圖／新古典室內樂團提供
新古典室內樂團跨國共創《聲景紀實音樂劇場-旗津白玫瑰．25紀事》，今、明兩天在衛武營演出。圖／新古典室內樂團提供
新古典室內樂團總監陳欣宜說，三年前開始了《旗津白玫瑰25紀事》的創作計畫，從駐地旗津、深入田調，以及對城市紋理的爬梳、歷史記憶的探索。圖／新古典室內樂團提供
新古典室內樂團總監陳欣宜說，三年前開始了《旗津白玫瑰25紀事》的創作計畫，從駐地旗津、深入田調，以及對城市紋理的爬梳、歷史記憶的探索。圖／新古典室內樂團提供
新古典室內樂團跨國共創《聲景紀實音樂劇場-旗津白玫瑰．25紀事》，今、明兩天在衛武營演出。圖／新古典室內樂團提供
新古典室內樂團跨國共創《聲景紀實音樂劇場-旗津白玫瑰．25紀事》，今、明兩天在衛武營演出。圖／新古典室內樂團提供
新古典室內樂團跨國共創《聲景紀實音樂劇場-旗津白玫瑰．25紀事》，今、明兩天在衛武營演出。圖／新古典室內樂團提供
新古典室內樂團跨國共創《聲景紀實音樂劇場-旗津白玫瑰．25紀事》，今、明兩天在衛武營演出。圖／新古典室內樂團提供

舞台 衛武營 藝術家

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