天使輪沉沒…挪威保險公司甩鍋 航港局擬列黑名單

帛琉籍貨櫃船「天使輪」7月21日在高雄港外海沉沒，造成海域污染及當地漁民嚴重損失。該船的保險公司挪威HYDOR公司，事發後未出面處置天使輪沉沒事故參與應變作業，航港局已將HYDOR公司列為警示名單，並要求該公司積極處理該事故，若仍持續消極面對，不排除改列為黑名單，所有投保該保險公司的商船將不得進入我國七大國際商港。

交通部航港局表示，「天使輪」沉沒後，其保險公司遲未出面處置，經嚴正要求後才參與應變會議，但仍片面主張保險契約無效。

航港局表示，HYDOR公司雖然片面主張保險無效，但於法律關係及相關責任尚未釐清確認前，該局要求保險公司仍應克盡責任，對於本次事故造成的油污、空櫃漂流及漁民損失等問題應積極處置。航港局說，已將HYDOR公司列為警示名單，如果投保該保險公司的商船申請進出我國港口，將逐一審核保單條款，如經審查無疑義始同意進出港。

航港局已請港務公司要求船東及保險公司參與應變作業，未來也將檢視保險公司面對及處置問題的態度是否改善，否則不排除將HYDOR公司改列為黑名單，所有投保該保險公司的商船將不得進入我國港口，航商業者應審視評估是否投保被列為警示名單的HYDOR保險公司，避免進港權益受損。