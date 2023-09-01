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琉球八七高地開發引反彈 屏縣府：初擬非硬要執行

中央社／ 屏東縣1日電

屏東縣政府委託廠商進行琉球鄉八七高地規劃案，朝保留地貌塑造生態體驗與探索活動新地標，引發當地民眾連署反對。縣府回應，5日說明會透過對話蒐集在地意見，並非強意執行。

八七高地位於琉球鄉最高點，劃案基地面積為8.74公頃國有地，目前地貌較為荒野、林相稀疏，在地居民很少進入。屏東縣政府預定5日在小琉球舉行八七高地規劃案說明會，當地民眾得知消息連日出現反彈聲浪。

洪姓居民告訴中央社記者，島上每到假日，甚至連假都估計有數千人至萬人登島，真正應該要做的生態保育、落實源頭管理。李姓居民認為，規劃案的水上教堂、戶外探索公園、景觀平台等，都是過度人工建設，讓小琉球失去原有清幽風貌，說明會當天一定會堅決表達立場，希望縣府退回開發案。

屏東縣政府今天新聞稿表示，5日在小琉球遊客中心舉辦「海上高地公園（八七高地）規劃案」地方說明會，主要是向民眾說明小琉球八七高地的想法，透過對話蒐集在地意見，作為政策續行與否依據。全案屬初步規劃想法，公共議題本就是要多聽取各方不同聲音，並非外傳強意執行。

縣府交通旅遊處指出，民國109年縣府委託廠商辦理八七高地規劃案，希望運用地形特色，在「生態休閒學習島」架構下，朝保留現況林相地貌，塑造具生態體驗與探索活動新地標，以低密度開發，提出建置戶外探索公園、森林劇場、天文台、觀景平台、水上教堂等多元設施，再導入環境教育、戶外探索、天文夜觀及藝文展覽等多功能用途，形塑符合低碳島概念遊憩場域。

小琉球 屏東縣政府 高地

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