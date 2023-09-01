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海葵颱風來襲 北大武山檜谷山屋持續封閉9月4日
颱風海葵持續增強，預測路徑再南修，根據中央氣象局資料顯示，9月2日至3日是海葵颱風影響台灣最明顯時間，預估為南部山區有局部大雨或豪雨產生，林業保育署屏東分署考量北大武山的檜谷山屋位處偏遠山區，持續封閉至9月4日，藤枝國家森林遊樂區9月2日至4日預警性休園。
林業署屏東分署指出，林後四林平地森林園區、雙流及墾丁國家森林遊樂區照常開放，若屏東縣政府災害應變中心公告警戒區域實施管制時，園區將立即休園。
林業署屏東分署呼籲民眾，颱風期間及前後，山區易有崩坍落石發生，請避免前往山區活動，密切注意氣象、道路預警等資訊，留意自身安全。實際恢復開園日期，將視颱風警報解除後，進行災害勘查及環境整備後，滾動式調整。
開放訊息將視颱風動態公告於台灣山林悠遊網及林業保育署屏東分署官網查詢。
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