屏縣府推銀髮人才！超商職場體驗獲青睞 打造樂齡就業環境

屏東縣府推動銀髮人才，今年7月辦理門市人員職場說明會，為提供更多機會讓中高齡、高齡者了解超商工作情況，與全家超商合作，打造友善樂齡就業環境，舉辦職場體驗見習，50歲王女體驗後了解門市工作，沒有想像中複雜，並參與面試成功錄取，退休職涯再出發。

縣府勞青處指出，安排銀髮族參訪全家超商屏東武成店，學習收銀機操作、沖泡咖啡服務、商品補貨及顧客服務等實作體驗，讓銀髮人才認識超商職場環境以及工作內容，了解職場實況及人才具備特質，幫助學員從體驗中獲實務經驗，完成見習體驗的銀髮族朋友，除可獲全家超商頒發體驗證書外，更可直接參加面試媒合。

全家超商人力招募施經理指出，銀髮族群穩定性及責任感高，處事圓融並具親切特質，服務顧客更能有同理心，很適合從事服務業工作，超商職缺以全職或兼職門市人員為主，工作時間彈性，符合中高齡者及高齡者的需求，希望能招募更多有意願加入超商行列的銀髮者。

參與體驗60歲許男興奮說，經由體驗後，對收銀機不再害怕了。參加活動王女說，體驗後了解門市工作與機器操作並不複雜，有意願到超商門市上班，讓退休後職涯再度啟航，也成功錄取。

勞動暨青年發展處指出，屏東縣銀髮人才服務據點將持續推動銀髮人才服務，提供就業諮詢與媒合、辦理就業促進課程、職場體驗及徵才活動等服務，歡迎有求職需求的民眾及有求才需求的企業雇主，可電洽屏東銀髮人才服務據點專線08-7327596，將有專人為您服務。