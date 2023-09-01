快訊

流亡海外逾15年返國！泰國前總理塔信獲泰王特赦 8年刑期減至1年

總統參選人最新民調曝光！侯友宜回居第二 賴清德封頂後繼無力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏縣府推銀髮人才！超商職場體驗獲青睞 打造樂齡就業環境

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府推動銀髮人才，為提供更多機會讓中高齡、高齡者了解超商工作情況，與全家超商合作，打造友善樂齡就業環境，舉辦職場體驗見習。圖／屏東縣府勞青處提供
屏東縣府推動銀髮人才，為提供更多機會讓中高齡、高齡者了解超商工作情況，與全家超商合作，打造友善樂齡就業環境，舉辦職場體驗見習。圖／屏東縣府勞青處提供

屏東縣府推動銀髮人才，今年7月辦理門市人員職場說明會，為提供更多機會讓中高齡、高齡者了解超商工作情況，與全家超商合作，打造友善樂齡就業環境，舉辦職場體驗見習，50歲王女體驗後了解門市工作，沒有想像中複雜，並參與面試成功錄取，退休職涯再出發。

縣府勞青處指出，安排銀髮族參訪全家超商屏東武成店，學習收銀機操作、沖泡咖啡服務、商品補貨及顧客服務等實作體驗，讓銀髮人才認識超商職場環境以及工作內容，了解職場實況及人才具備特質，幫助學員從體驗中獲實務經驗，完成見習體驗的銀髮族朋友，除可獲全家超商頒發體驗證書外，更可直接參加面試媒合。

全家超商人力招募施經理指出，銀髮族群穩定性及責任感高，處事圓融並具親切特質，服務顧客更能有同理心，很適合從事服務業工作，超商職缺以全職或兼職門市人員為主，工作時間彈性，符合中高齡者及高齡者的需求，希望能招募更多有意願加入超商行列的銀髮者。

參與體驗60歲許男興奮說，經由體驗後，對收銀機不再害怕了。參加活動王女說，體驗後了解門市工作與機器操作並不複雜，有意願到超商門市上班，讓退休後職涯再度啟航，也成功錄取。

勞動暨青年發展處指出，屏東縣銀髮人才服務據點將持續推動銀髮人才服務，提供就業諮詢與媒合、辦理就業促進課程、職場體驗及徵才活動等服務，歡迎有求職需求的民眾及有求才需求的企業雇主，可電洽屏東銀髮人才服務據點專線08-7327596，將有專人為您服務。

屏東縣府推動銀髮人才，為提供更多機會讓中高齡、高齡者了解超商工作情況，與全家超商合作，打造友善樂齡就業環境，舉辦職場體驗見習。圖／屏東縣府勞青處提供
屏東縣府推動銀髮人才，為提供更多機會讓中高齡、高齡者了解超商工作情況，與全家超商合作，打造友善樂齡就業環境，舉辦職場體驗見習。圖／屏東縣府勞青處提供
屏東縣府推動銀髮人才，為提供更多機會讓中高齡、高齡者了解超商工作情況，與全家超商合作，打造友善樂齡就業環境，舉辦職場體驗見習。圖／屏東縣府勞青處提供
屏東縣府推動銀髮人才，為提供更多機會讓中高齡、高齡者了解超商工作情況，與全家超商合作，打造友善樂齡就業環境，舉辦職場體驗見習。圖／屏東縣府勞青處提供
屏東縣府推動銀髮人才，為提供更多機會讓中高齡、高齡者了解超商工作情況，與全家超商合作，打造友善樂齡就業環境，舉辦職場體驗見習。圖／屏東縣府勞青處提供
屏東縣府推動銀髮人才，為提供更多機會讓中高齡、高齡者了解超商工作情況，與全家超商合作，打造友善樂齡就業環境，舉辦職場體驗見習。圖／屏東縣府勞青處提供
屏東縣府推動銀髮人才，為提供更多機會讓中高齡、高齡者了解超商工作情況，與全家超商合作，打造友善樂齡就業環境，舉辦職場體驗見習。圖／屏東縣府勞青處提供
屏東縣府推動銀髮人才，為提供更多機會讓中高齡、高齡者了解超商工作情況，與全家超商合作，打造友善樂齡就業環境，舉辦職場體驗見習。圖／屏東縣府勞青處提供
屏東縣府推動銀髮人才，為提供更多機會讓中高齡、高齡者了解超商工作情況，與全家超商合作，打造友善樂齡就業環境，舉辦職場體驗見習。圖／屏東縣府勞青處提供
屏東縣府推動銀髮人才，為提供更多機會讓中高齡、高齡者了解超商工作情況，與全家超商合作，打造友善樂齡就業環境，舉辦職場體驗見習。圖／屏東縣府勞青處提供

超商 屏東縣

延伸閱讀

要活就要動！花蓮勝安銀髮健身俱樂部啟用訓練肌力

苦等不到面試…他求職「1舉動」太積極 老鳥嚇傻：真的太可怕

山區首座銀髮健身俱樂部 長者：像進入專業健身房

中高齡資歷有助門市營運 無印良品岡山店一口氣晉用8人

相關新聞

屏縣府推銀髮人才 超商職場體驗獲青睞

屏東縣府推動銀髮人才，今年7月辦理門市人員職場說明會，為提供更多機會讓中高齡、高齡者了解超商工作情況，與全家超商合作，打...

獨／高雄噴藥消滅登革熱病媒蚊 市民抱怨：一堆蟑螂從下水道爬出

高雄市登革熱疫情升溫，防疫團隊針熱區加強噴藥消毒。小港區及苓雅區都有市民抱怨，只要登革熱噴藥，都會跑出一整個下水道的蟑螂...

影／颱風和天文大潮影響漸弱 屏東東港海水倒灌現象趨緩

屏東縣東港鎮濱海低漥地區自8月29日起受颱風和大潮影響，連續出現海水倒灌、溢淹道路現象，不少家戶忙著打掃，鎮內今雖仍有多...

高雄奶茶節明天在鹽埕區登場 奶茶控可以來怒喝一波

高雄手搖飲店數與營業額雙雙居全國之冠，鹽埕區更有享譽全台的奶茶一條街「新樂街」，繼高雄鹹酥雞嘉年華上周落幕後，首度舉辦的...

碳權交易所落腳高雄 高市府開辦碳盤查證照班整備人才

因應2050淨零碳排國際趨勢，高雄市政府繼碳權交易所落腳之後，開辦碳盤查證照班，預計協助30家企業培養碳盤查人才並取得證...

日本釣客瘋台灣 1趟花3萬元！享受釣怪獸等級巨魚「很值得」

近年來廉價航空的機票便宜，日本東京成田機場到台灣的來回機票折合台幣大約1萬元，台灣高鐵又很方便，加上台灣住宿不貴，想要享...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦