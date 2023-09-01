高端2.0？進口蛋獲上億補助挨批 藍營高市黨部「協尋超思」追貓膩

設於高雄岡山區的蛋商「超思公司」被爆出資本額才50萬，卻獲政府青睞獲得上億價差補助，啟人疑竇，國民黨高市黨部今午發起「協尋超思」行為，批超思一案簡直就是「高端2.0」版，要求檢調介入追查背後有無任何圖利之虞，也要求民進黨政府向人民說清楚，講明白。

高市第二及第六選區立委參選人李明璇、陳美雅，今午在國民黨高市黨部召開聯合記者會，主張協尋超思公司，他們指依地址前往超思直擊，只是一般民宅，沒有招牌也未設工廠，連基本的冷鏈及倉儲都沒有，強烈質疑根本是家一人公司，人頭公司。

陳美雅指央雞蛋進口補政策是件詭異的事，為何只特定幾家業者，能獲得政府價差的補助，最怪的要屬超思這家資本額僅50萬的蛋商，竟可獲補助1億多元雞蛋價差，政府口裡說幫人民解決缺蛋危機，但究竟是否「換個名稱，圖利了誰」？

陳更指，超思拿一億多補助，進口的卻是不符台灣健康標準的蛋，這些「壞蛋」政府一樣補貼嗎？又是否利用立法院監督不到畜產會高價收購，然後錢進了誰的口袋？

立委參選人李明璇則說，農業部花5.7億補助進口雞蛋要解決蛋荒，結果資格僅50萬的超思公司進口巴西雞蛋，共拿到1.75億補助，這家公司去年9月才成立，竟能擊敗多年老廠牌，搭上缺蛋順風車，獲民進黨青睞，令人懷疑根本是高端2.0。

李明璇說，去年有家資本額200萬的小吃店，一夕變快篩代理商，賺進16.5億大單！從前年缺疫苗，去年缺快篩到今年缺蛋，都發現「好熟悉的套路」，「反正人缺什麼就成立國家隊，有缺就有得賺，把自己的荷包賺滿」。

李表示，超思沒有招牌，沒有工廠及冷鏈倉儲，「上百萬雞蛋在哪？難道超思有小叮噹百寶袋或任意門」。

國民黨高雄市黨部發言人莊為傑說，據黨部掌握，超思今年4月嘗試進口5公噸雞蛋，5到7月每月進口1500公噸，市價高達1.5億，「資本額只有50萬的公司，怎有辦法直接做1.5億的國際貿易，背後有無奇怪的金主？過去綠能、疫苗、口罩，民進黨都一再玩同樣的手法。據超思自稱，沒有賺錢，那為何8月仍進口1500噸，沒有利潤的生意為何一直做，背後有無貓膩，檢調應調查清楚。